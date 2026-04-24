Osuđeni za smrt dvoipogodišnje djevojčicce: Ukupno 17 godina i šest mjeseci zatvora za ljekare u Sarajevu

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je izrečena prvostepena presuda u predmetu koji se vodi zbog smrti dvoipogodišnje djevojčice Džene Gadžun.

Sud je prvooptuženog Suada Rožajca proglasio krivim za krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje i osudio na 10 godina zatvora. Njemu je izrečena i mjera zabrane vršenja ljekarskog poziva u trajanju od osam godina.

Drugooptužena Nina Jovanović takođe je proglašena krivom te je dobila kaznu od četiri godine i šest mjeseci. Njoj je zabranjeno vršenje ljekarskog poziva i funkcije u trajanju od šest godina.

Trećeoptužena Jasmina Halimić (zloupotreba položaja) osuđena je na tri godine zatvora. Halimić je također dobila mjeru zabrane vršenja ljekarske funkcije u trajanju od tri godine.

Podsjećamo, optužnica u ovom predmetu je podignuta u junu 2023. godine, a iste godine je počelo i suđenje. Proces je trajao skoro tri godine.

Slučaj djevojčice Džene Gadžun potresao je javnost u novembru 2021. godine kada je preminula nakon operacije očnog kapka. Tužilaštvo je tokom suđenja i iznošenja završnih riječi tvrdilo da su propusti tokom operacije u privatnoj ordinaciji doveli do smrti djevojčice.

S druge strane, odbrana je negirala krivicu. Zatražili su i oslobađajuće presude. Advokat prvooptuženog Suada Rožajca, Alen Nakić, na samom početku iznošenja završnih riječi kazao je da u ovom postupku nisu osigurana prava na pravičan postupak.

Podsjećamo, djevojčica iz Kaknja Džena Gadžun u novembru 2021. godine operisana je u privatnoj klinici "Bejtović" u Sarajevu. Tokom operacije došlo je do komplikacija i ona je 14. novembra 2021. godine preminula na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

