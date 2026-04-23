Trojica muškaraca osuđeni na ukupno 38 godina zatvora zbog silovanja djevojke u Sarajevu

Sud im je nakon izricanja presude produžio pritvor.

Kantonalni sud u Sarajevu osudio je prvostepeno Benjamina Aganovića, Aladina Hajdarevića i Nermina Dizdarevića na ukupno 38 godina zatvora zbog brutalnog napada, zarobljeništva i silovanja djevojke, koje je, prema nalazima suda, trajalo više sati u stanu na području grada, saopštilo je Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Sud je Benjamina Aganovića osudio na 15 godina zatvora za narušavanje nepovredivosti doma, protivpravno lišenje slobode, silovanje i neovlašteno optičko snimanje, Aladina Hajdarevića na 13 godina zatvora za narušavanje nepovredivosti doma i protivpravno lišenje slobode, te Nermina Dizdarevića na 10 godina zatvora za silovanje.

Prema presudi, Aganović je prethodno vršio pritisak na oštećenu da preuzme krivicu u drugom predmetu u kojem je bio optužen, te joj upućivao prijetnje, a nakon što je to odbila, on i Hajdarević su 25. januara 2025. godine provalili u stan u kojem je boravila.

Unutar stana su je fizički zlostavljali, čupali za kosu, držali zatvorenu i silovali, dok je Aganović dio zločina snimao mobilnim telefonom, navodi se u obrazloženju suda.

Tokom noći im se pridružio i Dizdarević, koji je takođe silovao oštećenu, navodi se u presudi.

Oštećena je narednog dana uspjela da pobjegne iz stana i zatraži pomoć, nakon čega je slučaj prijavljen nadležnim organima.

Nakon izricanja presude, sud je optuženima produžio pritvor za devet mjeseci.