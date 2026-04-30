Prvomajske gužve na granicama: Kolone vozila na ulazu u BiH iz Hrvatske

Kolone vozila čekaju na ulazu u BiH iz pravca Hrvatske na više graničnih prelaza pred predstojeće prvomajske prazike.

Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Pojačana je frekevencija vozila na graničnim prelazima Orašje, Izačić, Velika Kladuša, Donja Gradina, Gradiška, Brod, Šamac i Svilaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 20 do 30 minuta.

Iz AMS-a su podsjetili da se na granici sa EU u popunosti implementira sistem izlaz/ulaz za građane trećih zemalja, zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.