Nakon velikog broja upita: AMS RS postavio kamere na granični prelaz Vardište

Autor Dragana Božić
0

Auto-moto savez (AMS) Republike Srpske postavio je kamere na graničnom prelazu Vardište/Kotroman kod Višegrada putem kojih se svi učesnici u saobraćaju mogu da informišu o stanju i eventualnim gužvama na tom prelazu.

AMS RS postavio kameru na granični prelaz Vardište Izvor: Screenshot/AMS RS

Iz AMS-a su naveli da je ovo jedan frekventijih prelaza i da se potreba za postavljanjem kamera javila zbog velikog broja poziva i upita na broj 1285 u Informativno-dispečerskom centru o stanju saobraćaja i gužvama na prelazu.

Granični prelaz Vardište/Kotroman nalazi se 19 kilometara istočno od Višegrada na granici sa Srbijom. Predstavlja međunarodni prelaz za promet putnika i robe, a prije nekoliko godina je renoviran i kao takav je u punoj funkciji od 2020. godine

AMS podsjeća građane da stanje saobraćaja putem kamera na internet stranici Saveza mogu da isprate na još 15 graničnih prelaza.

Riječ je o graničnim prelazima Gradiška, Rača, Brod, Svilaj, Šamac, Pavlovića Most, Šepak, Karakaj, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Zupci, Novi Grad, Kostajnica, Klobuk, Hum.

Takođe, na stranici AMS-a učesnici u saobraćaju mogu da isprate i stanje saobraćaja na graničnim prelazima između Hrvatske i Srbije. 

(Srna)

Tagovi

AMS RS granični prelaz kamere Višegrad

