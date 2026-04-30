Počele prvomajske gužve: Na pojedinim prelazima čekanja znatno duža od uobičajenih

Uoči nastupajućih prvomajskih praznika na brojnim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zabilježen je pojačan promet vozila.

Izvor: BIHAMK

Prema izvještaju BIHAMK-a, duge kolone i zadržavanja su na izlazu iz BiH prema jugu, gdje su zadržavanja znatno duža od uobičajenih.

Na ulazu u BiH trenutno je najfrekventnije na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod. S druge strane, dugačke kolone na izlazu formirane su na prelazima Doljani, Bijača i Gabela Polje.

Vozači koji koriste prelaze Gradiška i Gradina trebaju biti spremni na zadržavanja u oba smjera, dok se na ostalim prelazima za putnička vozila čeka između 10 i 30 minuta.

Ovakav intenzitet saobraćaja očekivan je jer Praznik rada ove godine pada u petak, što je mnogima omogućilo produženi vikend i planiranje putovanja.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.