Pripremite se na moguće gužve: Pojačan intenzitet saobraćaja na više graničnih prelaza

Na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica, Novi Grad, Karakaj, Šepak i Višegrad pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu, a na Pavlovića mostu na ulazu u BiH.

Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog održavanja javnog skupa do 18.00 časova neće se moći koristiti granični prelaz Gradina/Jasenovac, pa iz AMS mole vozače da računaju sa tim prilikom planiranja putovanja, a dodatno, to će i opteretiti ostale granične prelaze u blizini i izazvati duža čekanja.

Na granicama sa EU u popunosti se primjenjuje "Entri/egzit sistem" za građane trećih zemalja, zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Saobraćaj se na većini puteva odvija uz povoljne vremenske uslove i pojačan intenzitet, naročito prema graničnim prelazima, kao i na dionici magistralnog puta Gradiška - Kozarska Dubica.