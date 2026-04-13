Gužve na granicama: Najduže se čeka na prelazima Rača, Karakaj i Pavlovića most

Na granici sa EU u popunosti se primjenjuje sistem ulaska/izlaska (EES) za građane trećih zemalja

Frekvencija vozila pojačana je na graničnim prelazima Rača, Karakaj i Pavlovića most na izlazu iz BiH ka Srbiji, te na pojedinim prelazima sa Hrvatskom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na graničnom prelazu Kozarska Dubica saobraćaj je pojačan na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj, dok je na prelazima Gradiška i Gradina gužva u oba smijera.

Na ostalim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.

Na granici sa EU u popunosti se primjenjuje sistem ulaska/izlaska /EES/ za građane trećih zemalja, zbog čega se I mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.