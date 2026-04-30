Drama kod Pariza: Žena na obuci za vozača sletjela autobusom u rijeku Senu (FOTO/VIDEO)

Žena na obuci za vozača autobusa sletjela je jutros vozilom u rijeku Senu, oko 20 kilometara južno od Pariza, nakon što je udarila u parkirani automobil i izgubila kontrolu nad upravljačem.
Regionalna saobraćajna uprava za područje Pariza i širu regiju potvrdila da je žena bila pri kraju praktične obuke i da je u trenutku nezgode bila u pratnji glavnog vozača i još dva putnika, prenosi Bi-Bi-Si.
Testovi na drogu i alkohol bili su negativni, rekao je policijski portparol.
Svjedok nezgode pedesetpetogodišnja Elizabet ispričala je za AFP da je autobus promašio skretanje udesno, te nastavio pravo i povukao automobil sa sobom u rijeku.
"Prolaznici su odmah pritekli u pomoć i bacali pojaseve za spasavanje prije dolaska hitnih službi", dodala je ova žena.
U akciji spasavanja učestvovalo je više od 90 vatrogasaca, ronilaca i policajaca, opremljnih čamcima, dronovima i helikopterom.