Drama kod Pariza: Žena na obuci za vozača sletjela autobusom u rijeku Senu (FOTO/VIDEO)

Žena na obuci za vozača autobusa sletjela je jutros vozilom u rijeku Senu, oko 20 kilometara južno od Pariza, nakon što je udarila u parkirani automobil i izgubila kontrolu nad upravljačem.

Regionalna saobraćajna uprava za područje Pariza i širu regiju potvrdila da je žena bila pri kraju praktične obuke i da je u trenutku nezgode bila u pratnji glavnog vozača i još dva putnika, prenosi Bi-Bi-Si.

Testovi na drogu i alkohol bili su negativni, rekao je policijski portparol.

Svjedok nezgode pedesetpetogodišnja Elizabet ispričala je za AFP da je autobus promašio skretanje udesno, te nastavio pravo i povukao automobil sa sobom u rijeku.

"Prolaznici su odmah pritekli u pomoć i bacali pojaseve za spasavanje prije dolaska hitnih službi", dodala je ova žena.

U akciji spasavanja učestvovalo je više od 90 vatrogasaca, ronilaca i policajaca, opremljnih čamcima, dronovima i helikopterom.