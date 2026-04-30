logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama kod Pariza: Žena na obuci za vozača sletjela autobusom u rijeku Senu (FOTO/VIDEO)

Autor D.V. Izvor SRNA
Žena na obuci za vozača autobusa sletjela je jutros vozilom u rijeku Senu, oko 20 kilometara južno od Pariza, nakon što je udarila u parkirani automobil i izgubila kontrolu nad upravljačem.

Žena na obuci za vozača sletjela autobusom u rijeku Senu Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

Regionalna saobraćajna uprava za područje Pariza i širu regiju potvrdila da je žena bila pri kraju praktične obuke i da je u trenutku nezgode bila u pratnji glavnog vozača i još dva putnika, prenosi Bi-Bi-Si.

Testovi na drogu i alkohol bili su negativni, rekao je policijski portparol.

Svjedok nezgode pedesetpetogodišnja Elizabet ispričala je za AFP da je autobus promašio skretanje udesno, te nastavio pravo i povukao automobil sa sobom u rijeku.

"Prolaznici su odmah pritekli u pomoć i bacali pojaseve za spasavanje prije dolaska hitnih službi", dodala je ova žena.

U akciji spasavanja učestvovalo je više od 90 vatrogasaca, ronilaca i policajaca, opremljnih čamcima, dronovima i helikopterom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pariz Francuska obuka autobus

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ