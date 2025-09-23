logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Završena rekonstrukcija slučaja Danke Ilić: Ovo je novi izvještaj, čeka se još jedna analiza

Završena rekonstrukcija slučaja Danke Ilić: Ovo je novi izvještaj, čeka se još jedna analiza

Autor mondo.ba
0

Rekonstrukcija čitavog događaja obavljena je 16. juna ove godine, kada je u Banjskom polju ''preslikan'' dan nestanka Danke Ilić

Izvjetaj o slučaju Danke Ilić Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MUP/ Facebook/prinstcereen

U Više javno tužilaštvo u Zaječaru stigli su rezultati analize vještaka iz Beograda činjenica koje su dobijene na terenu prilikom rekonstrukcije slučaja male Danke Ilić.

Rekonstrukcija čitavog događaja obavljena je 16. juna ove godine, kada je u Banjskom polju ''preslikan'' 26. mart 2024. godine, dan kada je Danka Ilić nestala.

Ovo je bila najobimnija i najteža rekonstrukcija u istoriji srpskog tužilaštva. Pripremana je mesec dana, a učestvovalo je na desetine ljudi, počevši od svedoka, osumnjičenih, majke deteta, stručnjaka, tužioca, policije...

"Upravo smo dobili rezultate analize rekonstrukcije nestanka i ubistva koju je radio Nacionalni centar za kriminalističku forenziku Beograd. U njihovoj analizi sve se poklapa, vrijeme, izjave svedoka, tragovi. Sada čekamo da nam stignu i rezultati analize rekonstrukcije Fakulteta tehničkih nauka, odsek za saobraćaj iz Novog Sada. Oni, između ostalog, upoređuju činjenice sa terena, izjave svedoka, pregledaju nadzorne kamere", navode u tužilaštvu.

Ovo je analiza koja se čeka u slučaju Danke Ilić

U suštini, stručnjaci iz Novog Sada treba da potvrde ili negiraju da li je vozilo osumnjičenih udarilo djevojčicu, kao i kretanje vozila tog dana i to u sekundi. Takođe, analiziraju se kretanja drugih automobila i to prijatelja osumnjičenih, srodnika, mještana, zatim vozila koja su se zatekla u blizini. Stručnjaci u Novom Sadu, osim što pregledaju sate snimaka kamera, upoređuju ih sa izjavama svjedoka i rekonstrukcijom, zaduženi su i za druge provjere koje se zbog istrage za sada ne iznose u javnost.

''Kada dobijemo nalaze iz Novog Sada, onda sve najpre šaljemo advokatima osumnjičenih jer bi možda oni imali neki prigovor, žalbu. Ukoliko nemaju, a sve se bude podudaralo sa ovim činjenicama koje imamo, mi optužnicu ne menjamo već je dajemo Višem javnom tužilaštvu u Negotinu. Međutim, dođe li do nepodudaranja idemo sve ispočetka", navode nezvanično u tužilaštvu.

 (Informer/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

danka ilić izvještaj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ