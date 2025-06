Novi obrt u slučaju Danke Ilić: Majka promijenila iskaz, na rekonstrukciji iznijela detalj koji dosad nije pominjala

Advokat Radoslava Dragijevića, Mile Petković, rekao je da je majka djevojčice Danke Ilić prvi put rekla nešto što do sada nije pominjala.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Po nalogu Višeg suda u Negotinu, urađena je rekostrukcija slučaja u Banjskom Polju, odakle je djevojčica Danka Ilić nestala.

Rekonstukcija je završena poslije skoro devet sati, a advokat Radoslava Dragijevića, Mile Petković, rekao je da je majka djevojčice prvi put rekla nešto što do sada nije pominjala.

"Na licu mjesta su bile sve moje kolege advokati branioci, prisustvovala je i majka Ivana Ilić, takođe je u blizini bio i otac djevojčice Miloš koji nije učestvovao u rekonstrukciji, mada sam ja tražio da se i on sasluša, kao i Radoslav Dragijević, Dejanov otac, koga ja zastupam i koji je takođe obuhvaćen optužnicom, za saučesništvo i pomaganje u krivičnom djelu, ali kome takođe nije dozvoljeno prisustvo jer u trenutku nestanka djevojčice nije bio na pojati", rekao je advokat i dodao:

"Majka Ivana Ilić je rekla nešto što se kosi sa predhodinim izjavama. Neverovatno je da je majka izjavila da je posljednji put vidjela dijete na udaljenosti od metar do metar i po od sebe, koje se potom kretalo dvadesetak metara na otvorenom terenu zadnjeg dijela dvorišta i da uopšte nije vidjela gdje je dijete nestalo. To do sada nije izjavljivala", istakao je Petrović.

Prema njegovim riječima saslušani su osumnjičeni za teško krivično djelo teško ubistvo, Dragijević i Janković.

Petković je dodao da je teren detaljno ispitan, merila se razdaljina koju su osumnjičeni prešli automobilom do mjesta gdje je navodno djevojčica udarena.

"Detaljno su ispitivani i osumnjičeni i majka, simulirao se silazak djeteta, pokušano je da se nađe bilo koji dokaz kako bi se saznala istina, ali u tome nisu uspjeli. Smatram da se sa rekonstrukcijom zakasnilo i da je sve ovo danas bilo očekivano i da apsolutno ide u prilog osumnjičenima, kojima se na teret stavlja teško ubistvo koje nisu počinili, jer u dokaznom postupku nije izveden nijedan novi dokaz koji bi to potvrdio. Rekonstrukcija je nastavljena i na staroj deponiji kod starobanjskog puta. Ni tu nije nađeno ništa novo od dokaza. Osumnjičeni Dragijević i Janković su ponovili sve isto što su i u ranijim iskazima naveli. Srđan Janković je ponovio i to da su tu zastali, kao i on da je obavio razgovor sa nekim čovjekom vezano za crijep. Jedino što je jedan svedok izneo da je automobil vidio na nekih 400 metara udaljenosti na putu prema Boru", zaključio je advokat Mile Petković iz Bora.

Šta je Ivana Ilić rekla na prethodnom saslušanju?

Na prethodnom saslušanju majka dvogodišnje dievojčice do detalja je opisala šta je prethodilo nestanku, kako je izgledao posliednji dan kada je vidiela Danku i kada je ugledala službeno vozilo "Vodovoda".

Dankina majka je u tužilaštvu ispričala da je tog dana odvezla svoju diecu u Banjsko Polje, na adresu Ulica vojvode Radomira Putnika broj 19. Kada su stigli, otvorila je kapiju, vratila se u automobil i parkirala ga iza kuće, na livadi gde je mislila da dieca mogu bezbiedno da se igraju. Parkirala je auto tako da je zadnji dio bio okrenut ka ulici. Prvo je izvadila Danku iz kola, pa sina, i dala mu fudbalsku loptu iz gepeka. Dieca su se igrala dok je ona fotografisala, a Danka je u jednom trenutku krenula ka zemljanom brdašcetu u dvorištu koje je visoko oko 1,5 do 2 metra.

Opisala da se sa diecom igrala sa loptom oko pet minuta, da je njen sin šutirao loptu, dok Danku to nije interesovalo i da je ona uzimala loptu i bacala je kao i da se sve to dešavalo ispred prednjeg dijela automobila.

Vidi opis Novi obrt u slučaju Danke Ilić: Majka promijenila iskaz, na rekonstrukciji iznijela detalj koji dosad nije pominjala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Djeca su sve vrijeme bila ispred auta, trčali su. Napravila sam još pet slika od kojih je na dvije Danka bila sama, dvije na kojima je sin bio sam, sve je trajalo manje od deset minuta. Sjedeia sam na ciglama dok sam ih slikala, a onda sam stavila telefon u džep i nastavila da šutiram loptu sa sinom, dok je Danka sve vrijeme trčkarala, dolazila do nas, uzimala loptu, bacala je i smiješila se. Najviše što sam se udaljavala od njih bilo je tri metra i to ispred vozila, gde su se i oni nalazili. Igrali smo se oko deset minuta dok sin nije tražio da pije vode. Vidjela sam da se Danka opet penje na brdašce i da je bila na oko pet metara od auta, odnosno bila je na samom početku staze koju sam opisala", rekla je.

Opisala je da je sin bio pored nje kada je krenula da uzme vodu iz automobila i da je otišla do suvozačkih vrata jer se njen ranac nalazio na suvozačkom sjedištu. Dala je sinu vodu, on joj je vratio flašicu koju je vratila u ranac. Sve je, kako je rekla, trajalo oko dva minuta.

"Kada sam podigla pogled ka brdašcetu, vidjela sam da je nema. Počela sam da dozivam Danku, tražila sam pogledom po livadi na kojoj su se igrali, a kada sam shvatila da je nema, uzela sam sina za ruku i pošli smo da je tražimo stazicom na brdašcetu. Prolazili smo kroz otvorenu kapiju, koja je bila na jedan ili dva metra od brdašceta. Kapija je bila od malog dvorišta koje smo koristili za čuvanje kokošaka. Kroz to dvorište smo prošli do sljedeće kapije koja je isto bila otvorena i ona je na oko tri metra od bočne strane kuće. Sa sinom smo izašli na stazicu pored kuće koja vodi kroz cijelo dvorište, išli smo desno, napravili cijeli krug koji, po mojoj procjeni, ima oko 100 metara, i opet smo došli do zadnjeg dijela auta", dodala je Ivana.

(Informer/MONDO)