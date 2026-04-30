Uhapšeni zbog lažnih dojava: Maloljetnici slali prijeteće poruke obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj

Dvije maloljetne osobe osumnjičene su za prijetnje terorizmom jer su slali dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u više škola što je dovelo do uznemiravanja javnosti, saopštio je hrvatski MUP.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičena lica, s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, u četvrtak i petak, 23. i 24. arpila, u utorak 28. aprila i juče, slali prijeteće poruke putem elektronskih uređaja.

Tvrdili su da su u više obrazovnih ustanova i medijskih kuća postavljene eksplozivne naprave, prijeteći da će ih aktivirati, što bi izazvalo smrt većeg broja lica, narotičo djece u više gradova u Hrvatskoj.

Zbog takvih poruka veći broj škola je evakuisan, sprovedeni su protivdiverzioni pregledi, a sve to je izazvalo unemirenost đaka, zaposlenih i javnosti.

Nakon kriminalističkog istraživanja maloljetna lica su predata u pritvor, a krivična prijava je podnesena nadležnim županijskim tužilaštivma.

U toku je kriminalističko istraživanje nad jednom punoljetnim licem.