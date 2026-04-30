Položen kamen temeljac za obnovu Sahat-kule u Banjaluci

Polaganjem kamena temeljca u Banjaluci je danas zvanično počela obnova Sahat-kule nadomak tvrđave Kastel.

Izvor: Grad Banja Luka

Gradonačelnik Stanivuković poručio je da će Sahat-kula, uz Saborni hram, Katedralu i Ferhadiju, ponovo stajati kao kameni čuvar vremena koji spaja prošlost i budućnost. Naglasio je da ovaj projekat simbolizuje zajedništvo, slogu i međusobno uvažavanje svih građana Banjaluke.

Muftija banjalučki Ismail-ef. Smajlović istakao je u svom obraćanju da je vrijeme dragocjeno te da ga treba koristiti mudro i na korist zajednice.

"Sahat-kula pokazuje vrijeme i ukazuje da svaka osoba može upravljati svojim vremenom. To može biti inspiracija i poruka svakoj čestitoj osobi koja dođe u njenu blizinu ili sa odstojanja očita satnicu i procijeni raspoloživo vrijeme za dobro djelo", rekao je Smajlović.

Protokol o saradnji na izradi projekta i ponovnoj izgradnji Sahat-kule potpisan je u novembru 2020. godine između Generalne direkcije vakufa Republike Turske, Vakufske direkcije Islamske zajednice, Grada Banjaluke i Muftijstva banjalučkog, nakon čega su pribavljene neophodne dozvole i osigurane administrativne i tehničke pretpostavke za njenu ponovnu izgradnju.

"Izgradnjom Ferhadije vratio se jedan dio, a sada upotpunjujemo to Sahat kulom koja je bila dio kompeksa, odnosno u blizini same Ferhadije koja je označavala vrijeme u tom periodu", rekao je Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske, prenosi RTRS.

Kako su ranije naveli iz Vakufske direkcije, za obnovu sahat-kule potrebno je oko 1,5 miliona KM, a predviđeno trajanje radova je 24 mjeseca.