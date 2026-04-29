Nagrada za najbolju studentkinju: U Banjaluci otvorena izložba "Lice bliskosti" Milice Vrhovac (FOTO)

U Banjaluci je otvorena prva samostalna izložba radova Srpčanke Milice Vrhovac pod nazivom "Lice bliskosti" čiju postavku čine uglavnom portreti slikani tehnikom ulja na platnu.

Priliku da samostalno izlaže radove Milica je dobila kao nagradu na završnoj izložbi studenata Akademije umjetnosti nakon treće godine studija.

Mnogobrojni posjetioci u Kulturnom centru "UDAS" sinoć su mogli da pogledaju radove nastale tokom posljednje godine studija mlade slikarke, a riječ je uglavnom o portretima njena sestra Tine koja joj pruža najveću podršku.

Milica je rekla da je veoma zadovoljna kako je proteklo otvaranje izložbe i istakla da joj ovo daje dodatni vjetar u leđa kako bi još više napredovala u svom životnom pozivu.

"Imala sam tremu, ali je na kraju atmosfera bila jako prijatna. Komentari na djela su bili pozitivni, zbog čega sam mnogo srećna", kaže Milica.

Izložba će biti otvorena za posjetioce do 28. maja, radnim danima od 9.00 do 15.30 časova.

Milica Vrhovac je jedan od najboljih studenata Akademije likovnih umjetnosti, sa prosjekom 9,96, te stipendista Fonda "Dr Milan Jelić".

Ona je dobitnica više nagrada za studentski rad, uključujući nagradu Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci za sliku - studiju (2024) i za crtež - studiju (2023).

Milica je učestvovala na više grupnih izložbi u zemlji i regionu, izlagala je na godišnjim izložbama radova studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, te učestvovala na više likovnih kolonija.

