Tri međunarodne fotografske izložbe u Muzeju savremene umjetnosti RS povodom Dana frankofonije

Autor Vesna Kerkez
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske ugostiće u četvrtak, 26. marta, tri međunarodne fotografske izložbe koje će biti otvorene u okviru programa Dana frankofonije 2026. Svečano otvaranje planirano je za 19 časova.

Riječ je o izložbama koje se realizuju u saradnji sa Francuskom ambasadom, Francuskim institutom u Bosni i Hercegovini i međunarodnom organizacijom Fondacija VII, a koje će prvi put biti predstavljene zajedno u jedinstvenom izložbenom prostoru Muzeja.

Publika će imati priliku da pogleda radove istaknutih autora savremene dokumentarne i umjetničke fotografije, Tomasa van Utriva, Erika Buvea, te Aleksandre i Pjera Bule. Kroz različite autorske pristupe, izložbe otvaraju teme kulturnog nasljeđa, kolektivnog pamćenja i promjena u prirodnom i kulturnom okruženju.

Jedna od postavki, "Ives Sen Loran", donosi fotografije Aleksandre i Pjera Bule, koji su više od tri decenije pratili život i rad legendarnog modnog dizajnera. Ova izložba predstavlja svojevrsnu vizuelnu hroniku stvaralačkog puta Ivesa Sen Lorana, od prvih modnih kolekcija do kasnijih trenutaka zabilježenih kroz objektiv dvoje fotografa.

Izložba "Trideset šest pogleda na Notr Dam" Tomasa van Utriva okuplja fotografije nastale prije i nakon velikog požara u pariskoj katedrali 2019. godine. Kroz dokumentovanje obnove ovog znamenitog spomenika, autor donosi snažan zapis o njegovom istorijskom i savremenom značaju.

Treća izložba, "Uzvišenja" Erika Buvea, fokusirana je na pejzaže francuskih Alpa. Buve kroz svoje radove prikazuje ljepotu planinskog prostora, ali i suptilne promjene u prirodnom okruženju nastale pod uticajem klimatskih promjena.

Kako je najavljeno, ovaj izložbeni program banjalučkoj publici donosi značajne tokove savremene fotografije i otvara prostor za promišljanje odnosa između vremena, prostora i sjećanja. Istovremeno, potvrđuje i značaj saradnje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske sa međunarodnim kulturnim institucijama.

