Završena sezona grijanja u Banjaluci: Zahlađenje stiže, radijatori ostaju hladni

Sezona grijanja u Banjaluci zvanično je završena, a iz Ekotoplana potvrđeno je da nakon 1. maja više neće biti isporuke toplotne energije, bez obzira na vremenske uslove.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Ova odluka dolazi u trenutku kada meteorolozi najavljuju osjetno zahlađenje. Prema prognozama, maksimalne dnevne temperature narednih dana kretaće se oko 13 stepeni, dok bi se u večernjim satima mogle spustiti i do nule.

Građani koji koriste sistem daljinskog grijanja tako će biti primorani da pronađu alternativne načine zagrijavanja, jer, kako poručuju iz Ekotoplana, "to je to za ovu sezonu".

Neuobičajeno hladno proljeće već je izazvalo dodatne troškove i onima koji se griju na čvrsta goriva. Mnogi su, kako navode, morali da nabave dodatne količine drva ili peleta kako bi premostili period niskih temperatura.

Slična situacija je i kod korisnika električne energije, koji će posljedice produženog grijanja osjetiti na aprilskim računima.

Hladniji dani, kakvi nisu uobičajeni za ovo doba godine, produžili su sezonu grijanja u domaćinstvima i dodatno opteretili kućne budžete.