Tramp zaprijetio povlačenjem trupa iz Njemačke: Bijela kuća, NATO i njemačka ambasada bez odgovora

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Pentagon razmatra povlačenje dela od skoro 40.000 američkih vojnika u Njemačkoj, samo nekoliko dana nakon što je njemački kancelar Fridrih Merc oštro kritikovao rat u Iranu.

Tramp je na društvenim mrežama naveo da SAD "proučavaju i preispituju" smanjenje američkog vojnog kontingenta u Njemačkoj, koja je decenijama služila kao glavna tačka NATO za odbranu Evrope i ima snažnu podršku na Kapitol Hilu, prenio je Politiko.

Zvaničnici Pentagona su nedavno pohvalili Njemačku zbog povećanja izdataka za odbranu na 3,7 odsto BDP do 2030. godine, ali je Merc razljutio Bijelu kuću u ponedjeljak kada je rekao da Iran "ponižava" SAD i da Trampova administracija "nema ubjedljivu strategiju" za okončanje rata.

Tramp je odgovorio oštrim napadom na Merca sljedećeg dana, napisavši da njemački lider "misli da je u redu" da Iran ima nuklearno oružje.

Bijela kuća je odbila da komentariše Trampovu objavu o mogućem povlačenju američkih vojnika, a na zahtjev za komentarom nisu odgovorili ni njemačka ambasada, ni NATO.

U Njemačkoj, gdje se nalazi Evropska komanda SAD, stacionirano je 38.000 američkih vojnika i osoblja i bilo bi teško pronaći drugu lokaciju na kontinentu sa bazama dovoljno velikim da apsorbuju američke snage.

Taj potez bi, takođe, mogao da poremeti srednjoročne odbrambene planove SAD, koje planiraju da do sledeće godine postave rakete dugog dometa Tomahavk u Njemačkoj, a Berlin je zatražio i sisteme za rakete "Tajfun".

Pored toga, malo je vjerovatno da će to naići na odobravanje na Kapitol Hilu, gdje su vodeći republikanci osudili Trampovu odluku da povuče 1.000 američkih vojnika iz Rumunije krajem prošle godine, bez konsultacija sa Kongresom.

Tramp je naredio povlačenje 12.000 američkih vojnika iz Njemačke u julu 2020. godine tokom svog prvog mandata, ali se Kongres usprotivio tome i Pentagon nije bio u mogućnosti da to sprovede prije nego što je predsjednik Džo Bajden stupio na dužnost.

Trampova prijetnja dolazi dan nakon što se sastao sa britanskim kraljem Čarlsom, kada je naglasio važnost davanja prioriteta bezbjednosti Evrope.