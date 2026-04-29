Novi razgovor Trampa i Putina: Prvi se nada sporazumu, drugi kaže - ostvarićemo ciljeve u svakom slučaju

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je američkom predsjedniku Donaldu Trampu da smatra ispravnom njegovu odluku o produženju prekida vatre u Iranu jer će to pomoći stabilizaciji situacije.

Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, obavili su telefonski razgovor koji je trajao više od sat i po, a razgovor je protekao u "prijateljsko-poslovnom tonu", saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

Prema njegovim riječima, tokom razgovora bilo je riječi o više međunarodnih tema, uključujući situaciju u Iranu i rat u Ukrajini.

Ušakov je naveo da je Putin podržao Trampovu odluku o produženju prekida vatre u Iranu.

Ruski predsjednik je tokom razgovora izrazio podršku Trampu i nakon ranijeg pokušaja atentata na njega, ističući da je nasilje neprihvatljivo.

Kako prenosi "Raša tudej", jedna od tema bila je i razmjena tijela poginulih u ratu između Rusije i Ukrajine.

"Od početka 2025. godine Rusija je predala Ukrajini više od 20.000 tijela poginulih, dok je sa druge strane vraćeno nešto više od 500 tijela", rekao je Ušakov.

"Ruski predsjednik je skrenuo pažnju na neizbježne, izuzetno teške posljedice ne samo za Iran i njegove susjede, već i za cijelu međunarodnu zajednicu, ako SAD i Izrael ponovo pribjegnu sili", rekao je Ušakov.

Nakon telefonskog razgovora dvojice predsjednika, Ušakov je naveo da je Tramp predstavio svoju procjenu završene faze vojne konfrontacije sa Iranom i dodao kako vjeruje da će i sporazum koji će okončati sukob u Ukrajini uskoro biti postignut.

Putin je prenio da će ciljevi specijalne vojne operacije u Ukrajini biti ostvareni u svakom slučaju.

Za situaciju na borbenoj liniji sa Ukrajinom je rekao da ruske snage imaju inicijativu i da potiskuju ukrajinske pozicije, te je obavijestio američkog lidera o spremnosti da proglasi prekid vatre povodom Dana pobjede.

"Tramp je podržao ovu inicijativu, napominjući da praznik obilježava našu zajedničku pobjedu", prenio je Ušakov novinarima.