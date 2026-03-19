logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gori izraelska naftna rafinerija: Iran ne bira mete, poginule žene i civili (Video) 1

Gori izraelska naftna rafinerija: Iran ne bira mete, poginule žene i civili (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
1

Rafinerija u Haifi oštećena je nakon što su je pogodili fragmenti tokom iranskih raketnih napada, koji su izazvali sirene širom Izraela. Hitne službe su izašle na teren, bez prijavljenih povrijeđenih.

oštećena rafinerija u Haifi Izvor: X/Clash Report

Rafinerija nafte u Haifi oštećena je danas popodne gelerima iz nekoliko uzastopnih iranskih raketnih napada koji su izazvali sirene širom Izraela. U seriji napada koji su počeli u sredu, nekoliko ljudi je poginulo, uključujući dva izraelska civila, tri palestinske žene i jednog stranog radnika, piše "Jpost".

Ekipe za hitne slučajeve kompanije Magen David Adom poslate su u rafineriju, ali nije bilo izvještaja o povrijeđenima. Ranije tog dana, policija i medicinsko osoblje istraživali su nekoliko lokacija gdje su pale rakete nakon napada u centralnom Izraelu, gdje takođe nije bilo povrijeđenih.

Na sjeveru Izraela u četvrtak ujutru, sirene su se oglasile tri puta na sat zbog napada koje su pokrenuli Iran i libanski Hezbolah. Službe za vanredne situacije saopštile su da u ovim napadima nije bilo povrijeđenih niti veće materijalne štete.

Više mrtvih u napadima u srijedu

U srijedu uveče, strani radnik u dvadesetim godinama poginuo je u izraelskom regionu Šaron nakon što ga je u glavu pogodio šrapnel iranske rakete, izvestio je Magen David Adom. U istom talasu napada, šrapneli su oštetili i stambenu zgradu u Tel Avivu, ali nije bilo povrijeđenih.

Ranije je, prema podacima Crvenog polumjeseca, tri Palestinke poginule u iranskom raketnom napadu u blizini Hebrona na Zapadnoj obali. Palestinski mediji su javili da je još trinaest osoba ranjeno, od kojih jedna teško.

Izraelska vojska je saopštila da se vjeruje da je napad izazvan kasetnom municijom - bojevom glavom koja se raspada na mnogo manjih bombi koje se raspršuju po širokom području, prenosi Index. Granate su pale i na druge lokacije u centralnom Izraelu, oštetivši jedno vozilo.

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Amerika i Izrael baš biraju mete, naročito škole i bolnice

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

