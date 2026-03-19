Šta će Dodik na panelu "Žene u politici"?

Najava panel-diskusije "Žene u politici Republike Srpske od osnivanja do danas: Možemo li bolje?" izazvala je političke reakcije i polemike i prije njenog održavanja, a u fokusu se našlo učešće predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

Prema zvaničnom programu, Dodik je među učesnicima panela koji organizuje Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, što je izazvalo kritike iz opozicije.

Članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević oštro je reagovala, ocjenjujući da je riječ o "zloupotrebi institucija".

"Šta to Milorada Dodika izdvaja od drugih predsjednika političkih stranaka, pa je jedini pozvan da se obrati ženama? Da li Centar za ravnopravnost polova, koji nikada nije osudio njegove mizogine napade, misli da su žene iz drugih partija toliki mazohisti da će doći da ga slušaju?", poručila je Pandurević.

Dodala je da SDS neće učestvovati u, kako je navela, "klanjanju", nazivajući Dodika "neotesanim i nevaspitanim uzurpatorom".

Na ove navode reagovala je poslanica SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milica Ijačić, koja je poručila da se Dodik "po mnogo čemu izdvaja od drugih predsjednika stranaka".

"Kada je riječ o ženama u politici, onda zato što su žene iz SNSD-a stigle do najviših funkcija, za razliku od tvoje stranke", odgovorila je Ijačićeva Pandurevićevoj.

Panel-diskusija biće održana 20. marta u sjedištu Vlade Republike Srpske, a cilj događaja je otvaranje razgovora o ulozi i položaju žena u političkom i javnom životu Republike Srpske.

Pored Dodika, među učesnicima su i srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, kao i predstavnici institucija i organizacija koje se bave pitanjima ravnopravnosti polova.