Reakcija SNSD-a na odluku CIK-a: "Antisrpska institucija, obaveza Srpske da zaštiti svoja ustavna ovlaštenja"

Burna reakcija iz SNSD-a na odluku CIK-a.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Odluka Centralne izborne komisije (CIK) BiH da za nabavku izbornih tehnologija izabere skuplju ponudu stranog konzorcijuma, a odbaci znatno povoljniju ponudu firme iz Banjaluke, još jednom je potvrdila ono na šta Republika Srpska odavno upozorava – CIK BiH je politički instrument i antisrpska institucija, saopšteno je iz SNSD-a.

"Današnja odluka nije izuzetak, već još jedan u nizu dokaza da će sve naredne odluke CIK-a biti usmjerene protiv Republike Srpske i na štetu njenih institucija. Način na koji se donose odluke u ovoj komisiji jasno pokazuje da se politički motivi stavljaju ispred zakona, transparentnosti i elementarne logike", istakli su iz SNSD-a.

U saopštenju se navodi da je posebno indikativno da je odbijena ponuda kompanije iz Banjaluke koja je bila jeftinija za oko 17 miliona KM od izabrane ponude.

U svakoj ozbiljnoj državi, dodaje se, to bi bio razlog da se takva ponuda razmotri sa posebnom pažnjom i da javnost dobije jasna i uvjerljiva objašnjenja.

"Umjesto toga, javnost je dobila cinizam, smiješna i nevjerovatna obrazloženja prema kojima je povoljnija ponuda proglašena 'neprirodno niskom'. Takvo objašnjenje ne može sakriti suštinu – ponuda je odbačena samo zato što dolazi iz Republike Srpske", konstatovali su iz SNSD-a.

Naglasili su da CIK BiH ovom odlukom još jednom pokazuje da ne djeluje kao nezavisna izborna institucija, već kao politički centar moći koji pokušava da odluke donosi na štetu Republike Srpske i njenih privrednih subjekata.

Zbog svega toga, SNSD upozorava javnost da svaka naredna odluka CIK-a mora biti posmatrana sa posebnim oprezom, jer je sve očiglednije da se kroz ovu instituciju pokušava ostvariti politički uticaj koji nema nikakve veze sa zakonima i demokratskim standardima.

"Republika Srpska i njene institucije imaju obavezu da na ovakve postupke odgovore odlučno i da zaštite svoje ustavne nadležnosti, ali i privredne subjekte iz Republike Srpske koji očigledno nisu ravnopravni u sistemu kakav danas nameće CIK BiH", poručili su iz SNSD-a.