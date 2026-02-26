Hasanović potpisao prenos sredstava CIK-u za nove izborne tehnologije

Zamjenik ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Muhamed Hasanović potpisao je danas instrukciju kojom se omogućava prenos sredstava Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) za uvođenje novih izbornih tehnologija.

Izvor: CIK BiH

Hasanović je potpisao da u ovoj budžetskoj godini CIK-u bude isplaćen novac koji je bio planiran je u budžetu za 2025. godinu, jer proces nije implementiran, prenose federalni mediji.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić pojasnio je ranije da taj novac iz prošlogodišnjeg budžeta nije više operativan.

Povodom zahtjeva Kristijana Šmita koji je tražio od ministra finansija u Savjetu ministara Srđana Amidžića da obezbijedi 112 miliona KM za uvođenje novih tehnologija u izborni proces, reagovali su lider SNSD-a Milorad Dodik i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Dodik je juče rekao da će Republika Srpska adekvatno odgovoriti na želje muslimana da sa Kristijanom Šmitom nametnu tehnologije koje bi se koristile na izborima da bi dobili rezultate koji njima odgovaraju, jer bi time bila dovedena u pitanje ravnopravnost naroda.

"Zato je takva žurba jer je riječ o organizovanoj kriminalnoj grupi na niovu BiH koju čine muslimanske sećije i stranci koji tamo sjede i pokušavaju da završe svoj pir i utiču na izbore", izjavio je Dodik.

Košarac je ukazao da je djelovanje Kristijana Šmita nelegitimno, a da intervencije u budžetska pitanja i izborni proces predstavljaju derogiranje institucija BiH.

"Ne želimo da nam stranac, uz nekoliko poltrona iz Sarajeva i kreira izbornu volju i učestvuje u procesu delegitimisanja izborne volje srpskog naroda, što neće proći. Sada je uzeo 112 miliona KM iz budžeta, novca građana Republike Srpske i Federacije BiH", izjavio je Košarac.