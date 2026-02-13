CIK BiH potvrdio rezultate izbora: Siniša Karan novi predsjednik Republike Srpske

Centralna izborna komisija (CIK) BiH je na 14. (hitnoj) sjednici , koja je održana danas, donijela Odluku o potvrđivanju i objavlјivanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Siniša Karan je izabran za predsjednika Republike Srpske, potvrdila je danas Centralna izborna komisija /CIK/ BiH.

CIK je na hitnoj korespodentnoj sjednici donio odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, prema kojim je potvrđen izbor Karana, kandidata SNSD-a.

Na sjednici je rečeno da nije bilo zahtjeva za ponovno brojanje niti prigovora i žalbi na tačnost objavljenih rezultata, tako da su se stekli uslovi da se potvrde rezultati izbora.

Na osnovu obrađenih glasova, Siniša Karan osvojio je 224.384 odnosno 50,54 posto glasova, dok je Branko Blanuša kandidat SDS-a imao 213.513 ili 48,09 posto. Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku osvojio je 2.028 glasova, Nikola Lazarević iz Ekološke stranke 1.660 glasova, nezavisni kandidati Igor Gašević 1.364, Slavko Dragičević 1.068 glasova.

Na izbore je izašlo ukupno 452.219 građana, odnosno 35,77 posto upisanih u birački spisak, a važećih listića je bilo 444.017.