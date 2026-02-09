logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SNSD nakon ponovljenih izbora: Zahvalnost građanima, najavljene prijave protiv CIK-a i zahtjev za Izborni zakon RS

SNSD nakon ponovljenih izbora: Zahvalnost građanima, najavljene prijave protiv CIK-a i zahtjev za Izborni zakon RS

Autor Nikolina Damjanić
0

Dan nakon pobjede Siniše Karana, SNSD zahvalio građanima i najavio prijave protiv CIK-a, zahtijevajući sopstveni Izborni zakon RS.

snsd Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dan nakon ponovljenih izbora na kojima je kandidat SNSD-a Siniša Karan odnio pobjedu, ova stranka zahvalila je građanima Republike Srpske na podršci, uz poruku da će biti podnesene krivične prijave protiv članova Centralne izborne komisije BiH, te da Republika Srpska mora dobiti sopstveni Izborni zakon radi zaštite izborne volje naroda.

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je suverenitet naroda jedno od najvećih dostignuća čovječanstva, ističući da je narod Republike Srpske još jednom pokazao da sam bira svoje rukovodstvo.

„Republika Srpska je suverena i ostaće suverena dok god bira svoje predsjednike“, rekao je Karan, navodeći da su najveće opasnosti za Bosnu i Hercegovinu uzurpacija pravosudnog sistema i izbornog prava.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Karan je poručio da BiH nikada neće biti unitarna država, te pozvao opoziciju u Republici Srpskoj da se preispitaju svi zakoni doneseni na nivou BiH, uz stav da „svi treba da budu jedna partija – Republika Srpska“.

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović naglasila je da ova stranka ima obavezu da pokaže punu odgovornost u zaštiti Republike Srpske, ocijenivši da su politički i pravosudni pritisci u prethodnom periodu imali za cilj da se Srpska oslabi i da se poništi volja glasača.

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je, nakon ponovljenih izbora, jasno da su optužbe o izbornim nepravilnostima bile neutemeljene, te najavio krivične prijave protiv članova CIK-a BiH, zbog zloupotreba vezanih za ponovljene predsjedničke izbore.

„Imamo ponovljene izbore i još bolji rezultat“, rekao je Minić, dodajući da se moraju preduzeti mjere kako bi se trajno zaštitila volja građana.

Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će Narodnoj skupštini Republike Srpske predložiti vraćanje svih nadležnosti koje Republici Srpskoj pripadaju po Dejtonskom sporazumu, uključujući vojsku, graničnu policiju, obavještajnu službu i fiskalni sistem.

Dodik je poručio da je Republika Srpska još jednom pokazala odlučnost da brani slobodu i političku samostalnost, ocijenivši da se u CIK-u pokušalo manipulisati voljom naroda.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SNSD izbori prijevremeni izbori CIK BiH Siniša Karan Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ