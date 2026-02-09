Benjamin Netanjahu čestitao Siniši Karanu izbornu pobjedu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao je novoizabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu izbornu pobjedu i naglasio da Izarel veoma cijeni prijateljske odnose sa Republikom Srpskom.

Izvor: Abir SULTAN/AFP/Profimedia

"Radujem se bliskoj saradnji sa Vama i Republikom Srpskom s ciljem jačanja odnosa Srpske i Izraela. Uvjeren sam da će naša saradnja samo dodatno jačati", naglasio je Netanjahu u čestitiki Karanu.

Premijer Izraela poželio je novoizabranom predsjedniku mnogo uspjeha u daljem radu i vođenju Republike Srpske i njenog naroda ka daljem prosperitetu, stabilnosti i miru.