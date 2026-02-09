logo
CIK BIH objavio rezultate: Poznato koliko su glasova na kraju imali kandidati

CIK BIH objavio rezultate: Poznato koliko su glasova na kraju imali kandidati

Autor Haris Krhalić
0

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je rezultate ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

CIK BIH objavio rezultate prijevremenih izbora Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na osnovu obrađenih glasova, Siniša Karan, kandidat SNSD-a osvojio je 224.384 odnosno 50,54 posto glasova, dok je Branko Blanuša kandidat SDS-a imao 213.513 ili 48,09 posto. Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku osvojio je 2.028 glasova, Nikola Lazarević iz Ekološke stranke 1.660 glasova, nezavisni kandidati Igor Gašević 1.364, Slavko Dragičević 1.068 glasova.

Na izbore je izašlo ukupno 452.219 građana, odnosno 35,77 posto upisanih u birački spisak, a važećih listića je bilo 444.017.

Nakon objavljivanja rezultata, učesnici izbornog procesa imaju pravo da u roku od 72 časa podnesu zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića ili prigovor na tačnost rezultata, u skladu sa članom 5.30 Izbornog zakona BiH.

Objava rezultata na internet stranici CIK-a smatra se službenim dostavljanjem svim učesnicima, a protiv odluke je moguće podnijeti žalbu Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana objavljivanja.

