Oglasio se "Planet Soft": Najavili da će se žaliti i otkriti nezakonito postupanje CIK-a

Autor Haris Krhalić
"Planet Soft" dao je najpovoljniju ponudu, a CIK BiH dodijelio ugovor "Smartmatiku".

Konzorcijumu koji predvodi firma "Smartmatik BiH" iz Sarajeva dodijeljen je ugovor o nabavci opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića vrijednosti 74,5 miliona KM bez PDV-a, odlučila je danas Centralna izborna komisija BiH.

Protiv ove odluke bio je član CIK-a Vlado Rogić, koji je rekao da je ovo nezakonita odluka, te ukazao da je ponuda "Smartmatika" za 17 miliona KM veća od ponude grupe koju predvodi "Planet Soft" iz Banjaluke.

Povodom ove odluke oglasili su se iz SNSD-a, a sada je stigla i reakcija iz kompanije "Planet Soft", koja je najavila da će iskorisiti sva pravna sredstva u ovom postupku, uključujući pravo žalbe, ali i informisati javnost, kako kažu, o nezakonitom postupanju CIK BiH.

Njihovo saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Planet Soft Banja Luka, kao nosilac konzorcijuma najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke, smatra današnju Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine skandaloznom, neosnovanom i nezakonitom."

"Konzorcijum ponuđača na čelu sa Planet Soft ispunio je sve uslove predviđene zahtjevima iz postupka javne nabavke, što je dokazano u cijelom postupku koji je trajao do današnje Odluke CIK BiH i dao najpovoljniju ponudu, povoljniju za 17 miliona KM od drugorangiranog ponuđača. Ne postoji osnovan i zakonit razlog za odbacivanje naše ponude, kao što pogotovo ne postoji nikakav osnov za prihvatanje ponude sljedećeg ponuđača, koji je pomenutom Odlukom, izabran kao najpovoljniji."

"Planet Soft još nije dobio pisanu Odluku CIK BiH s obrazloženjem, ali će iskoristiti sva pravna sredstva za utvrđivanje činjenica i istine u ovom postupku, uključujući pravo žalbe, ali i informisati javnost o nezakonitom postupanju CIK BiH", zaključuje se u saopštenju koje potpisuje vlasnik ove kompanije Vedran Jarić.

