Hitna odluka Vlade Srbije: Produžena zabrana izvoza nafte i naftnih derivata

Vlada Republike Srbije donijela je odluku da produži zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora do 2. aprila 2026. godine.

"Zabrana se odnosi na izvoz dizela , benzina i sirove nafte svim vidovima transporta a produžili smo je kao jednu od mjera kako bismo zaštitili građane i privredu od skoka cijena nafte na svjetskom tržištu koje i dalje traje. Dodatno, odlučili smo i da pustimo 40.000 tona dizela iz rezervi, kao dodatnu mjeru za zaštitu tržišta a koja će biti realizovana u narednim danima", izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ðedović Handanović navodi i da je cilj mjera koje donose i koje su donosili - kao sto je smanjenje akcize na gorivo u iznosu od 20% - zaštita domaćeg tržista od nestašica derivata nafte i skoka cijena, a usljed globalnih poremećaja na svjetskom tržištu usljed konflikta na Bliskom Istoku i povećanja cijene nafte od 40% posljednjih nedjelja.

Odluka je donijeta nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku i iranskog napada na najveće svjetsko postrojenje prirodnog tečnog gasa Ras Lafan u Kataru.

U toku dana ili sutra održaće se vanredna sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost kojom će predsjedavati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Jutros je objavljeno da će predsjednik Vučić danas održati sastanke sa nadležnim ministarstvima i institucijama nakon što je objavljeno da je cijena nafte dostigla nevjerovatnih 112 dolara po barelu.

Vanredna sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost

Prema saznanjima, ovo će biti tema i vanredne sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Podsjetimo, na svjetskom tržištu vlada prava drama usljed abnormalnog skoka cijena nafte, koje su po barelu porasle na 112 dolara, nakon što su iranski mediji izvijestili o vazdušnom napadu koji je pogodio postrojenje na najvećem svjetskom nalazištu prirodnog gasa.

Referentna cijena sirove nafte marke Brent dostigla je 112 dolara po barelu rano jutros u Aziji, što je za više od 5 odsto od cijena u utorak, prenosi BBC.

Nagli porast uslijedio je nakon izvještaja da je pogođen iranski petrohemijski kompleks na gasnom polju Južni Pars.

Nekoliko sati kasnije, Katar je izvijestio da je na industrijskom lokalitetu Ras Lafan pričinjena velika šteta nakon prijetnji iz Irana.

I dalje ispod rekordnog nivoa

Iako je cijena i nafte i gasa naglo porasla, ostala je ispod maksimuma viđenih ranije tokom sukoba, navodi Bi-bi-si i podsjeća da je nafta dostigla cijenu od 116,78 dolara po barelu 9. marta.

Iransko ministarstvo za naftu saopštilo je da je požar u petrohemijskom kompleksu pod kontrolom, prenio je Tasnim, novinska agencija povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde.

Podsjetimo, situacija na tržistu nafte i gasa je katastrofalna. Cijena nafte je danas otišla na 112 dolara po barelu a bila je 65. Slovenija je uvela restrikcije na pumpama. Cijena goriva na pumpama u Americi je već na 5 dolara.

