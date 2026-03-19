Prevoznici najavili protest, Puhovac apeluje da propuštaju "barem cisterne sa gorivom"

Protesti prevoznika koji su najavljeni 23. marta mogli bi ugroziti snabdijevanje gorivom, upozoravaju nadležni.

Izvor: Privredna komora Srbije

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac apelovao je danas na prevoznike iz BiH, koji su najavili proteste za ponedjeljak, 23. marta, da ukoliko dođe do blokada propuštaju cisterne sa gorivom da ne bi došlo do poteškoća u snabdijevanju.

"Imaćemo veliki problem i velike poteškoće u snabdijevanju ako prevoznici krenu u blokade. Ovom prilikom apelujem na njih da barem propuštaju cisterne sa gorivom", rekao je Puhovac na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon sjednice Vlade Republike Srpske.

On je ukazao da se nedostaci goriva, koji bi bili izazvani ovim eventualnim blokadama, ne bi mogli namiriti iz bilo kojih izvora.

Konzorcijum "Logistika" najavio je danas nadležnim institucijama da će u ponedjeljak, 23. marta, biti organizovan protest prevoznika zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.

Oni zahtijevaju pravo na nesmetano obavljanje međunarodnog transporta, jasno definisan status profesionalnih vozača i "amnestiju" od svih izrečenih zabrana ulaska za vozače iz BiH.

"Postavljamo jasno i nedvosmisleno pitanje – kako je moguće da profesionalni vozači iz BiH do 90 dana nisu bezbjednosna prijetnja, a od 91. dana postaju, iako posjeduju sva potrebna dokumenta, licence i dozvole", istaknuto je iz Konzorcijuma "Logistika".

Od domaćih institucija traže povrat dijela akciza na gorivo, povrat PDV-a za međunarodni transport, a od Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH da realizuje zaključke definisane kroz 18 tačaka, s ciljem uspostavljanja ravnopravnosti, ubrzanja procedura i smanjenja čekanja na granicama.

Od Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara prevoznici očekuju da ispuni 17 dogovorenih tačaka, koje su već usaglašene sa predstavnicima sektora, a jedan od zahtjeva je i fiskalno rasterećenje sektora.

Konzorcijum "Logistika" ističe da će protest biti zakonit i organizovan uz poštovanje uputstva policije i graničnih službi.

Sve aktivnosti, kako su naveli, odvijaće se u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu kretanje i javni red, a protest će trajati do ispunjenja svih zahtjeva.

"Protest će trajati do potpunog ispunjenja zahtjeva. Svako dalje ignorisanje problema znači direktnu odgovornost za kolaps transportnog sektora, poremećaj lanaca snabdijevanja, ozbiljne ekonomske posljedice po BiH", zaključili su iz Konzorcijuma "Logistika".

(Srna/Mondo)