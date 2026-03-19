SNSD će tražiti izjašnjenje Narodne skupštine i jedinstven odgovor na izjavu bošnjačkih predstavnika

SNSD je najavio da će tražiti izjašnjenje Narodne skupštine RS i okupljanje svih političkih predstavnika u Srpskoj kako bi zauzeli jedinstven stav povodom izjave o osudi govora mržnje, islamofobije i „lažnih narativa o Bošnjacima i BiH".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

SNSD je takođe, ocijenio da je riječ o dokumentu koji „vrvi od neistina“ i ima antidejtonski karakter.

Izjava je juče potpisana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, a potpisalo ju je 34 predstavnika iz akademskog, političkog, kulturnog i vjerskog života Bošnjaka, uz obrazloženje da je riječ o odgovoru na, kako navode, zlonamjernu kampanju protiv Bošnjaka i BiH.

Lider SNSD-a Milorad Dodik, poručio je danas na konferenciji za medije u Banjaluci, da je dokument „protivustavan“ i da sadrži kvalifikacije „prepisane iz Islamske deklaracije“, te da predstavlja pokušaj nametanja narativa koji nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

"Bošnjaci koji se pozivaju na Dejton nikada ga nisu prihvatili. Ova izjava pokazuje kontinuitet politike koja ima za cilj rušenje tog sporazuma“, rekao je Dodik.

On je odbacio tvrdnje o postojanju islamofobije, kao i navode o agresiji na BiH, ocijenivši ih „lažnim narativima“, te najavio da će SNSD zatražiti razgovor sa koalicionim partnerima i pokrenuti inicijativu da se o ovom dokumentu izjasni Narodna skupština Republike Srpske.

Predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan izjavio je da je riječ o „antiistorijskoj, antidejtonskoj i antisrpskoj izjavi“, koja, kako tvrdi, negira identitet srpskog naroda i pokazuje netrpeljivost.

„Vrlo brzo ćemo okupiti političke lidere iz vlasti i opozicije kako bismo dali jedinstven odgovor“, naveo je Karan.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da je problematično što se ovakvi stavovi iznose mimo institucija, ističući da je riječ o još jednom primjeru „uzurpacije sistema“.

„Ovako važna pitanja ne dolaze na dnevni red Predsjedništva BiH, već pojedinci istupaju samoinicijativno u ime jednog naroda“, rekla je Cvijanović, dodajući da će nastojati da Predsjedništvo zauzme zvaničan politički stav o ovom pitanju.

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da će institucije Srpske učiniti sve da zaštite red, mir i imovinu svih građana, reagujući na izjavu bošnjačkih predstavnika.

Ocijenio je da takve izjave dodatno komplikuju ionako složenu situaciju u BiH, uz tvrdnju da se godinama stvara narativ u kojem su Srbi predstavljeni kao „lošija strana“.

Minić je istakao da su takvi potezi prepreka normalnom suživotu, te izrazio razočaranje što se sve dešava uoči praznika, ocijenivši da se time narušavaju odnosi među narodima.

Naglasio je da će vlasti Srpske ostati odlučne u zaštiti svojih interesa, ali i garantovati mir i sigurnost svim građanima, uz poruku da će institucije reagovati u slučaju bilo kakvih prijetnji ili napada.

(Mondo)