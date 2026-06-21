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Godišnjica proboja "Koridora života" u Dugoj Njivi: "Put je slobodan, srećno"

Godišnjica proboja "Koridora života" u Dugoj Njivi: "Put je slobodan, srećno"

Autor Dušan Volaš
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Služenjem svete arhijerejske liturgije i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje, u Dugoj Njivi kod Modriče danas se obilježava 34. godišnjica proboja Koridora 1992. godine i uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske.

Godišnjica proboja "Koridora života" u Dugoj Njivi Izvor: Srna/Darko Šavija

Vojna operacija "Koridor 92" trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Izvele su je snage Prvog krajiškog korpusa, Istočnobosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine.

Poznata i kao proboj koridora života, bila je najveća operacija Vojske Republike Srpske sprovedena tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata protiv Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske u Posavini.

"Put je slobodan, srećno", riječi su kojima se srpskom stanovništvu u zapadnom dijelu Republike Srpske obratio komandant taktičke grupe jedan Vojske Republike Srpske Novica Simić nakon što je probijen koridor kroz Posavinu.

Bila je to najznačajnija pobjeda Vojske Republike Srpske i izuzetno vojničko ostvarenje, koje se izdvaja od svih ostalih u tom herojskom dobu srpske istorije.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, u akciji "Koridor 92" poginulo je najmanje 855 boraca Vojske Republike Srpske, 14 pripadnika MUP-a Srpske, te 19 pripadnika MUP-a i Vojske Republike Srpske Krajine. Ukupno je ranjeno više od 1.500 srpskih boraca.

Ovom akcijom, čiji je direktan povod smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika, okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i Republike Srpske Krajine.

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Tagovi

Koridor 92 godišnjica VRS Koridor

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