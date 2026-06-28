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Polaganjem vijenaca u Prijedoru počelo obilježavanje Vidovdana, krsne slave Vojske RS

Polaganjem vijenaca u Prijedoru počelo obilježavanje Vidovdana, krsne slave Vojske RS

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Obilježavanje Vidovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, počelo je danas u Prijedoru gdje su položeni vijenci na Centralno spomen-obilježje "Za krst časni".

Polaganjem vijenaca u Prijedoru počelo obilježavanje Vidovdana Izvor: Srna/Katarina Panić

Vijence su položile delegacije Republike Srpske, koju je predvodio premijer Savo Minić, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka na čelu sa zamjenikom ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandrom Goganovićem, kao delegacija Srbije.

Krsna slava Vojske Republike Srpske biće obilježena u porti manastira Miloševac u Prijedoru, gdje je, osim premijera Minića, svoje prisustvo najavio i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Parastos srpskim vojnicima poginulim od Kosovskog boja do danas biće služen u manastiru u 9.00 časova, dok su izjave za medije predviđene u 11.15 časova.

Proslavi Vidovdana prisustvuju najviši predstavnici političkog, javnog i vjerskog života, predstavnici organizacija i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te druge zvanice i gosti.

Skupština srpskog naroda u BiH na zasjedanju u Banjaluci 12. maja 1992. godine donijela je odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav Oružanih snaga BiH.

Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a 23.801 njen pripadnik položio je život u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. 

(Srna)

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Tagovi

Vojska Republike Srpske vidovdan Prijedor

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