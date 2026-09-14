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Macut nakon zabrane preleta BiH: "Ako već nisam mogao avionom, idem u Banjaluku automobilom"

Macut nakon zabrane preleta BiH: "Ako već nisam mogao avionom, idem u Banjaluku automobilom"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Premijer Srbije Đuro Macut poručio je da ga zabrana preleta avionom preko BiH neće spriječiti da večeras dođe u Banjaluku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva.

Đuro Macut nakon zabrane preleta BiH: U Banjaluku dolazim automobilom Izvor: Srna

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je Srni da ga zabrana preleta avionom preko BiH neće spriječiti da večeras u Banjaluci prisustvuje obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ocijenivši da je ta zabrana za žaljenje.

Macut je istakao da je u 21. vijeku u Evropi neprimjereno pokušavati da se administrativnim mjerama nekome brani da dođe na obilježavanje praznika koji nikoga ne ugrožava i koji nije usmjeren ni protiv koga.

"Upravo su ovakvi potezi ono što sve u regionu vraća unazad, a ne praznici na kojima slavimo svoje jedinstvo, slobodu, istoriju i zastavu, poštujući istovremeno svakog drugog i njegovo pravo da čuva svoje ime, identitet i tradiciju", rekao je Macut.

On je naveo da ovakve odluke mogu samo da izazovu žaljenje i da mnogo više govore o onima koji ih donose, nego o nama.

"Ako već nisam mogao avionom, idem u Banjaluku automobilom. Važno mi je da budem sa našim narodom i da zajedno, dostojanstveno i u miru obilježimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave", rekao je Macut.

On je istakao da Srbija neće odgovarati podizanjem tenzija, nego će nastaviti da pruža ruku saradnje i poštuje civilizacijske standarde slobode kretanja i dobrosusjedskih odnosa.

"Srbija će da poštuje druge, ali i da čuva i poštuje ono što je njeno", zaključio je Macut.

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Đuro Macut Srbija let

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