"Ljubavno razočaranje" razlog požara na Pelješcu? Mladiću iz Čapljine određen pritvor

Mladić iz Čapljine osumnjičen je da je podmetnuo požar na Pelješcu. Određen mu je istražni pritvor do 30 dana.

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Dvadesetjednogodišnjem T. J. iz Čapljine određen je istražni pritvor do 30 dana zbog sumnje da je namjerno zapalio suhu travu i nisko rastinje na Pelješcu, potvrđeno je nakon odluke Županijskog suda u Dubrovniku.

Riječ je o kuvaru koji je tokom ljeta sezonski radio na Pelješcu, gdje ima prijavljeno boravište, piše .

Policijska stanica Ston podnijela je 10. septembra krivičnu prijavu protiv njega zbog sumnje da je počinio krivično djelo dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.

Turista ga vidio kako pali travu

Policiji se prethodno obratio turist iz Poljske koji je uz državni put D-414, između Brijeste i Luke Dubrave na Pelješcu, primijetio muškarca kako plinskim upaljačem pali nisko rastinje i suhu travu.

Požar je, prije nego što su ga vatrogasci uspjeli lokalizovati, zahvatio oko 2.500 kvadratnih metara površine.

Policija je pregledom snimaka nadzornih kamera utvrdila o kojem vozilu je riječ, a potom i ko ga je u vrijeme izbijanja požara vozio na toj lokaciji.

Sud: Pokazao visok stepen kriminalne volje

Portparol Županijskog suda u Dubrovniku, sudija Pero Miloglav, rekao je da je sudija istrage prihvatio prijedlog zamjenika opštinskog državnog tužioca Cvitana Raguža i osumnjičenom odredio istražni pritvor do 30 dana.

Sud je ocijenio da je osumnjičeni paljenjem suve trave pokazao visok stepen kriminalne volje, kao i da postoji opasnost da bi na slobodi mogao ponoviti isto krivično djelo ili počiniti teže.

Osumnjičenom bi trebalo da bude dodijeljen branilac po službenoj dužnosti.

Prema dostupnim informacijama, tokom ispitivanja je u potpunosti priznao krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Navodno požar podmetnuo zbog ljubavnog razočaranja

Prema nezvaničnim informacijama, 21-godišnjak je uhapšen 12. septembra oko 1.00 čas, a sudiji istrage priveden je narednog dana.

Nezvanično se saznaje i da je motiv njegovog postupka navodno bilo ljubavno razočaranje.

Požar je mogao da se proširi na znatno veću površinu i izazove mnogo veću štetu.