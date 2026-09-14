"Ljubavno razočaranje" razlog požara na Pelješcu? Mladiću iz Čapljine određen pritvor

Mladić iz Čapljine osumnjičen je da je podmetnuo požar na Pelješcu. Određen mu je istražni pritvor do 30 dana.
Dvadesetjednogodišnjem T. J. iz Čapljine određen je istražni pritvor do 30 dana zbog sumnje da je namjerno zapalio suhu travu i nisko rastinje na Pelješcu, potvrđeno je nakon odluke Županijskog suda u Dubrovniku.
Riječ je o kuvaru koji je tokom ljeta sezonski radio na Pelješcu, gdje ima prijavljeno boravište, piše .
Policijska stanica Ston podnijela je 10. septembra krivičnu prijavu protiv njega zbog sumnje da je počinio krivično djelo dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.
Turista ga vidio kako pali travu
Policiji se prethodno obratio turist iz Poljske koji je uz državni put D-414, između Brijeste i Luke Dubrave na Pelješcu, primijetio muškarca kako plinskim upaljačem pali nisko rastinje i suhu travu.
Požar je, prije nego što su ga vatrogasci uspjeli lokalizovati, zahvatio oko 2.500 kvadratnih metara površine.
Policija je pregledom snimaka nadzornih kamera utvrdila o kojem vozilu je riječ, a potom i ko ga je u vrijeme izbijanja požara vozio na toj lokaciji.
Sud: Pokazao visok stepen kriminalne volje
Portparol Županijskog suda u Dubrovniku, sudija Pero Miloglav, rekao je da je sudija istrage prihvatio prijedlog zamjenika opštinskog državnog tužioca Cvitana Raguža i osumnjičenom odredio istražni pritvor do 30 dana.
Sud je ocijenio da je osumnjičeni paljenjem suve trave pokazao visok stepen kriminalne volje, kao i da postoji opasnost da bi na slobodi mogao ponoviti isto krivično djelo ili počiniti teže.
Osumnjičenom bi trebalo da bude dodijeljen branilac po službenoj dužnosti.
Prema dostupnim informacijama, tokom ispitivanja je u potpunosti priznao krivično djelo koje mu se stavlja na teret.
Navodno požar podmetnuo zbog ljubavnog razočaranja
Prema nezvaničnim informacijama, 21-godišnjak je uhapšen 12. septembra oko 1.00 čas, a sudiji istrage priveden je narednog dana.
Nezvanično se saznaje i da je motiv njegovog postupka navodno bilo ljubavno razočaranje.
Požar je mogao da se proširi na znatno veću površinu i izazove mnogo veću štetu.