Kanađanka uhapšena zbog požara kod Šibenika, za bračnim parom potraga: Sumnja se da su pobjegli u BiH

Hrvatska policija uhapsila je 28-godišnju Kanađanku zbog izazivanja požara kod Šibenika. Za još dvoje kanadskih državljana, koji su navodno pobjegli u BiH, raspisana je potraga.

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Hrvatska policija uhapsila je 28-godišnju državljanku Kanade zbog sumnje da je učestvovala u izazivanju požara u Bobodolu koji se nalazi u blizini Knina, dok se za još dvoje kanadskih državljana i dalje traga.

Riječ je o 30-godišnjem muškarcu i 31-godišnjoj ženi, za koje se, prema nezvaničnim informacijama, sumnja da su nakon požara prešli u Bosnu i Hercegovinu, piše RTL.

Policija je utvrdila da je troje kanadskih državljana 17. avgusta otvorenim plamenom izazvalo požar uz makadamsko ugibalište u Bobodolu. Vatra je zahvatila suhu travu i nisko rastinje na površini od oko 15 puta tri metra.

Brzom reakcijom građana i vatrogasaca spriječeno je širenje požara, koji je u potpunosti ugašen u 17.54 časova. U intervenciji su učestvovala četiri vatrogasca sa dva vozila DVD-a Promina i DVD-a Biskupija.

Dvoje osumnjičenih pobjeglo u BiH

Kako prenose hrvatski mediji, 30-godišnji muškarac i njegova 31-godišnja supruga nakon požara su pobjegli u BiH. Navodno su se uputili prema području Bosanskog Grahova, odakle žena vodi porijeklo.

Prema nezvaničnim informacijama, grupa je putovala Evropom zajedno sa uhapšenom Kanađankom, a sa bračnim parom je bilo i maloljetno dijete.

Očevici su ih navodno vidjeli u vrijeme izbijanja požara i fotografisali njih i registarske oznake automobila.

Kanađanka uhapšena na granici

Uhapšena 28-godišnjakinja pokušala je da se vrati u Hrvatsku, a policija ju je privela na graničnom prelazu Kamensko kod Trilja.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je sama pokušala da pređe granicu kako bi provjerila da li policija traga za njima.

Nakon kriminalističke istrage predana je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je protiv nje podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

Tereti se za krivično djelo dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.

Za 30-godišnjim muškarcem i 31-godišnjom ženom raspisana je potraga, a prema nezvaničnim informacijama nalaze se na području BiH.