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Hrvatska šalje dva kanadera u BiH: Pomoć u gašenju požara na Dinari

Hrvatska šalje dva kanadera u BiH: Pomoć u gašenju požara na Dinari

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Vlada Hrvatske odobrila je slanje dva "kanadera" za pomoć u gašenju požara na području Bosanskog Grahova i planine Dinare, na zahtjev Borjane Krišto.

Hrvatska šalje dva kanadera u BiH: Pomoć u gašenju požara na Dinari Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Vlada Hrvatske odobrila je korištenje dva aviona "kanadera" za pomoć u gašenju požara u BiH.

"Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela odluku o prelasku granice Oružanih snaga Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenjem požara u BiH na području opštine Bosansko Grahovo", saopštila je Vlada Hrvatske.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ranije je telefonom razgovarao s predsjedavajućom Savjeta ministara Borjanom Krištom koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara, navedeno je u saopštenju.

Za izvršenje ovog zadatka u BiH odobreno je korištenje dva "kanadera" Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Hrvatske.

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto zahvalila je Vladi Hrvatske za pomoć u gašenju požara na planini Dinari.

"Hvala za brzu i konkretnu pomoći u gašenju požara na Dinari. U stalnoj smo koordinaciji kako bismo zaustavili širenje požara", istakla je Krištova.

Požar na Dinari koji je prešao iz BiH u Hrvatsku još nije ugašen, objavili su jutros hrvatski mediji.

Vatra je buknula na širem području Bosanskog Grahova prije nekoliko dana, a širi se prema dubini Parka prirode Dinara, te prema naseljima u podnožju planine.

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Tagovi

Požari Bosansko Grahovo Dinara Hrvatska

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