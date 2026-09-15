CIK tvrdio da će glasanje trajati 40 sekundi, test pokazao drugačije: Biračima treba i do četiri minuta

Testni izbori u BiH pokazali su da glasanje uz skenere može trajati tri do četiri minuta, iako je CIK ranije procijenio da će trajati do 44,9 sekundi.

Izvor: CIK BiH

Testni izbori u Bosni i Hercegovini pokazali su da će glasanje uz novu tehnologiju trajati znatno duže od procijenjenih 40 do 44,9 sekundi, koliko su ranije navodili u Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK).

U gradskim i opštinskim izbornim komisijama širom BiH, međutim, ne očekuju veće probleme na dan izbora. Identifikacija i autentifikacija birača uglavnom su funkcionisale bez poteškoća, dok su se određeni problemi pojavili tokom skeniranja glasačkih listića, pišu Nezavisne novine.

Na testnim izborima glasanje je u pojedinim slučajevima trajalo između tri i četiri minuta, a na nekim biračkim mjestima skener nije prepoznao listić koji je prilikom ručnog brojanja utvrđen kao važeći.

Identifikacija birača bez problema

Ljiljana Orendi, član Izborne komisije Brčko distrikta, rekla je da su identifikacija i autentifikacija na testnim izborima funkcionisale bez problema.

Posebno je, kako je navela, olakšano utvrđivanje identiteta birača jer više nema klasičnog traženja imena u biračkom spisku. Nakon autentifikacije otiskom prsta, birač potpisuje slip koji aparat odštampa.

„Identifikacija i autentifikacija su funkcionisale izvrsno i nije bilo nikakvih problema. Isprobali smo sve varijante, pokušali sve pa i dva puta glasati sa istom ličnom kartom, ali bezuspješno. U tom smislu sve je bilo besprijekorno i dosta je lakše, nema više umrlih na spiskovima itd.“, rekla je Orendi.

Izvor: CIK BiH

Skener usporava proces glasanja

Problem koji se najviše primjećuje odnosi se na vrijeme potrebno za skeniranje listića.

Orendi kaže da kompletan proces može trajati između tri i četiri minuta, ali da mnogo zavisi i od toga koliko se birač zadržava u glasačkoj kabini.

„Skeneru treba nekoliko sekundi po listiću i sve zavisi od zadržavanja u kabini. Može trajati od tri do maksimalno četiri minute“, rekla je Orendi.

Slična iskustva imao je i Dubravko Malinić, predsjednik Gradske izborne komisije u Banjaluci. On je rekao da je glasanje trajalo oko tri i po minuta, iako mu nije bila potrebna nikakva pomoć.

„Kada ubacujete četiri glasačka listića u skener, proces skeniranja traje dugo. Naredni glasački listić ne možete ubaciti dok se ne pojavi zelena lampica na skeneru“, rekao je ranije Malinić.

Neki važeći listići evidentirani kao nevažeći

Na pojedinim biračkim mjestima zabilježeno je i da skener nije prepoznao sve listiće ili ih je evidentirao kao nevažeće. Ručnim brojanjem, međutim, utvrđeno je da su neki od njih ipak bili važeći.

„Skener nije skenirao dva glasačka listića. To smo utvrdili ručnim brojanjem. Očekujemo da na dan izbora ne bude nikakvih problema, i ključ je u edukaciji članova biračkog odbora“, rekla je Ivana Milanović, član Opštinske izborne komisije u Bratuncu.

Orendi je takođe navela da je bilo listića koji su evidentirani kao nevažeći, ali je birački odbor utvrdio da ipak ispunjavaju uslove da budu priznati kao važeći.

Ranije se polemisalo i o tome kako će skener tretirati različite načine označavanja glasa na listiću. Jedno od pitanja bilo je da li će kao važeći biti priznat listić na kojem birač označi izbor znakom „X“, umjesto bojenja kružića.

Prema navodima iz teksta, skener bi takav listić mogao evidentirati kao nevažeći, ali bi prilikom ručnog brojanja on mogao biti priznat kao važeći ukoliko je nedvosmisleno jasno za koga je birač glasao.

„Ako razlika bude veća od dva odsto, biće ponovno brojanje u Centru za brojanje u Sarajevu“, rekla je Orendi.

CIK: Testiranje ispunilo svrhu

Iz ugla Centralne izborne komisije BiH, testni izbori ispunili su svrhu i pokazali da sistem funkcioniše kada je riječ o praćenju i izvještavanju o identifikaciji i autentifikaciji birača, kao i sigurnoj transmisiji izbornih rezultata sa biračkog mjesta prema CIK-u.

Na testnim izborima glasala su 6.854 birača, dok je verifikacija otiskom prsta bila uspješna u 97,37 odsto slučajeva.

Transmisija izbornih rezultata prema CIK-u nakon zatvaranja biračkog mjesta ostvarena je u prosjeku za pet do deset minuta.

Sistem za praćenje aktivnosti na biračkom mjestu u realnom vremenu davao je podatke o odzivu birača, načinu verifikacije, broju birača koji prvi put glasaju, kao i vrsti ličnog dokumenta korištenog za identifikaciju.

Testne izbore obilježilo je i to što na pojedinim formiranim biračkim mjestima nije bilo biračkog materijala, odnosno glasački listići nisu na vrijeme dostavljeni lokalnim izbornim komisijama.