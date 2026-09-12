Trivić o reakcijama vlasti na izjave iz Sarajeva: “Gdje je sada Dodikov referendum?”

Jelena Trivić kritikovala je reakcije institucija Republike Srpske na izjave i poteze političkih predstavnika iz Sarajeva nakon sahrane Ratka Mladića.

Izvor: Narodni front

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić kritikovala je reakcije institucija Republike Srpske na izjave i poteze političkih predstavnika iz Sarajeva nakon sahrane generala Ratka Mladića.

Trivićeva je na konferenciji za novinare ocijenila da su reakcije institucija Republike Srpske bile nedovoljno snažne, poredeći ih sa reakcijama vlasti tokom sudskog procesa protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

“Želim da pitam predstavnike SNSD-a kako to da smo tri godine, dok se sudilo Miloradu Dodiku, bili bombardovani najavama raznih referenduma, izvodio se narod na međuentitetsku liniju na skupove ‘Granica postoji’, a danas se sve svelo na jedno saopštenje. I to mlako”, rekla je Trivićeva.

Ona se posebno osvrnula na izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza, navodeći da poziv na povlačenje potpisa sa Dejtonskog mirovnog sporazuma smatra pozivom na ukidanje mira.

Trivićeva je upitala i gdje su Sud BiH i Tužilaštvo BiH kada su, kako tvrdi, u pitanju izjave koje bi mogle predstavljati napad na ustavni poredak BiH.

Govoreći o Miloradu Dodiku, upitala je zbog čega se sada ne govori o referendumu, koji je ranije bio dio političkih poruka vlasti Republike Srpske.

“Gdje je sada Dodiku referendum? Zašto ga ne spominje i koga se boji. Da ne uvrijedi neke partnere u Federaciji, strance, ili koga?”, rekla je Trivićeva.

Trivićeva je komentarisala i poteze ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića u vezi sa srpskim diplomatama, kao i odnose Srbije i BiH. Navela je da bi eventualno prenošenje političkih i diplomatskih neslaganja na ekonomski teren imalo posljedice za obje strane.

“Srbija može bez BiH, a BiH ne može bez Srbije u ekonomskom smislu”, istakla je Trivićeva.

Ona je govorila i o reakcijama nakon sahrane Ratka Mladića, tvrdeći da je događaj, prema njenoj ocjeni, pokazao stav velikog dijela srpskog naroda prema Republici Srpskoj i ratu u BiH.

“Dalje, mi smo kolektivno rekli da je to za nas bio, kao što i jeste bio, Odbrambeno-otadžbinski rat, jer smo branili svoja ognjišta”, rekla je Trivićeva.

Na kraju je istakla značaj Republike Srpske i odnosa sa Srbijom, navodeći da su, kako smatra, specijalne i paralelne veze sa Srbijom važne za Republiku Srpsku.