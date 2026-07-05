Reakcija Jelene Trivić na dogovor u opoziciji: Pozdravila kandidaturu Blanuše, pa kritikovala Vukanovića

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić reagovala je na postignuti dogovor unutar opozicije. Pozdravila je kandidaturu Blanuše, ali i kritikovala Vukanovića.

Izvor: Narodni front

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić oglasila se povodom vijesti da su predsjednik SDS-a Branko Blanuša i predsjednik PSS-a Draško Stanivuković postigli konačan dogovor oko predsjedničke kandidature. U svojoj reakciji, Trivićeva je pozdravila ovaj korak, ističući da je time stavljena tačka na spekulacije o unutrašnjim podjelama kada je u pitanju trka za predsjednika Republike Srpske.

Trivićeva je naglasila da odluka da prof. dr Branko Blanuša bude zajednički kandidat pokazuje zrelost i da će Narodni front, stranka na čijem je čelu, pružiti punu podršku ovom izboru, baš kao što je to bio slučaj i na prethodnim prijevremenim izborima.

"Pozdravljam dogovor koji je postignut u vezi kandidature za predsjednika Republike Srpske, čime je stavljena tačka na ovu temu. Opozicija izlazi jedinstveno sa kandidatom za predsjednika Republike i to je Branko Blanuša", navela je Trivićeva, dodajući da je Narodni front uložio maksimalan napor da se postigne ovaj nivo jedinstva.

Ona je iskazala zahvalnost i Blanuši i Stanivukoviću što su, uprkos iscrpljujućim pregovorima, prepoznali ozbiljnost političkog trenutka i pokazali odgovornost prema građanima koji očekuju promjene.

Kritika zbog "soliranja" Nebojše Vukanovića

Međutim, pored pozdravljanja dogovora dvojice lidera, Trivićeva je iskoristila priliku da izrazi nezadovoljstvo stanjem na drugom nivou kandidatura. Meta njene kritike bio je lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Ona je zamjerila Vukanoviću na odluci da se samostalno kandiduje za poziciju u Sarajevu, čime je, prema njenom mišljenju, narušio koncept potpunog zajedničkog nastupa.

"Ono čime nismo zadovoljni jeste samostalna kandidatura Nebojše Vukanovića za srpskog člana Predsjedništva, čime je Vukanović sam odustao od svake vrste razgovora i dogovora. Svakako, do sutra postoji mogućnost da se on povuče iz te kandidature i podrži gospodina Božovića koji će biti zajednički kandidat opozicije", poručila je Trivić.

Na kraju svoje reakcije, Trivićeva je zaključila da je opozicija uradila veliki dio posla oko predsjedničke funkcije i da vjeruje da će narod znati da prepozna i nagradi pokazani stepen odgovornosti, poručivši da je obaveza svih aktera da narodu konačno donesu promjene.