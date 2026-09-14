Ponovo blokirani računi RTRS-a: BHRT potražuje oko 15,5 miliona KM

Nakon odluke Vrhovnog suda Republike Srpske, računi RTRS-a ponovo su blokirani. BHRT potražuje 7,83 miliona KM glavnog duga, dok ukupna potraživanja iznose oko 15,5 miliona KM.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banjaluci, računi RTRS-a ponovo su blokirani.

BHRT u prijedlogu za izvršenje potražuje 7.833.598,08 KM, uz kamate koje su dostigle iznos glavnog duga, kao i troškove parničnog postupka. Ukupan iznos potraživanja tako je oko 15,5 miliona KM, piše RTRS.

Spor između dvije javne televizije počeo je pred Okružnim privrednim sudom u Banjaluci, koji je 21. januara 2026. godine donio presudu u korist BHRT-a u dijelu koji se odnosio na potraživanja RTV takse, dok je odbijen zahtjev RTRS-a za naknadu za fiksne radio-veze.

RTRS je preko svog punomoćnika uložio žalbu Višem privrednom sudu u Banjaluci. Taj sud je 12. maja 2026. godine uvažio žalbu i obavezao BHRT da RTRS-u isplati 17,7 miliona KM za korištenje fiksnih radio-veza.

BHRT je nakon toga izjavio reviziju Vrhovnom sudu Republike Srpske, nezadovoljan odlukom Višeg privrednog suda u Banjaluci.

Vrhovni sud RS je uvažio zahtjev BHRT-a, čime je odluka Višeg privrednog suda preinačena u dijelu koji se odnosio na obavezu BHRT-a prema RTRS-u.

RTRS je, kako se navodi, Vrhovnom sudu Republike Srpske podnio dvije revizije – jednu u aprilu, a drugu u junu ove godine. O njima još nije odlučeno.