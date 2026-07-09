RTRS-u blokirani svi računi, oglasili se i zaposleni

Svi računi Radio – televizije Republike Srpske (RTRS) su blokirani, pokazuje registar računa Centralne banke BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema tom registru, blokada na ukupno 15 računa traje od 7. jula, odnosno od prekjuče.

Zanimljivo, paralelno sa blokadom su se oglasili i zaposleni, preko Nezavisnog sindikata radnika RTRS-a, koji su izrazili nezadovoljstvo svojim materijalnim položajem, piše Capital.

Izrazili su duboko nezadovoljstvo činjenicom da se u posljednje vrijeme pronalaze modeli za povećanje plata zaposlenima u različitim javnim preduzećima i institucijama, dok se njihov položaj ne rješava.

„Realnost je takva da više od 80 odsto zaposlenih u RTRS radi za minimalnu platu ili primanja koja su blizu najnižeg zakonskog iznosa. To nije slika institucije od posebnog društvenog značaja. To nije odnos kakav zaslužuju ljudi koji svakog dana stvaraju program, informišu javnost i čuvaju funkciju javnog servisa“, navodi se u saopštenju.

U njemu se dodaje da radnici ne traže privilegije ni povlašten položaj već ono što pripada svakom radniku, a to je pravično vrednovanje rada i mogućnost da od svog rada živi dostojanstveno.

„Vrijeme je da se prestane sa praksom u kojoj su radnici RTRS prvi kada treba ispuniti obaveze, a posljednji kada se govori o povećanju plata“, zaključuje se u saopštenju.

Inače, RTRS je, prema navodima Capitala, u prošloj godini prijavio rekordne prihode od 36,6 miliona maraka te dobit od 46.864 KM.

U javnom servisu je na kraju 2025. godine radilo 613 ljudi.

(Mondo)