Preminuo najstariji preživjeli logoraš u 107. godini: Otkriveno šta je bila njegova velika osveta nacistima

U Izraelu je u 107. godini preminuo Jehuda Vidavski.

Izvor: Youtube/Yad Vashem

Jehuda Vidavski preminuo je juče u 107. godini. Život je posvetio obnovi jevrejskih grobalja uništenih tokom nacističke okupacije.

Vidavski je rođen 1919. godine u poljskom gradu Tureku, kao drugo od četvoro djece. Porodica se selila po Poljskoj sve dok se 1933. godine nije nastanila u Lođu. Do 1936. godine vodio je tekstilnu firmu u kojoj su se šile košulje i donji veš za poljsku vojsku.

Nakon što su nacisti u septembru 1939. okupirali Poljsku, porodica Vidavski je uspjela da kupi stan unutar granica lođskog geta. Tamo je zajedno živjelo 15 članova porodice, sve do likvidacije geta 29. avgusta 1944. godine. Za to vrijeme porodica se i dalje bavila trgovinom tekstilom, a u svom domu u getu vodila je i narodnu kuhinju.

Tri člana porodice preživjela rat

Nakon deportacije u Aušvic odmah su ubijeni njegovi roditelji, Abraham i Lea, kao i njegov najstariji brat Gabrijel. Njegov mlađi brat Haim Moše umro je u Buhenvaldu, dok je njegova sestra Joheved ubijena u koncentracionom logoru Štuthof.

"Kad je naša porodica poslata u Aušvic, sa nama je u stočnom vagonu bio jedan stric. Vidjeli smo krematorijum i dim. Rekao je: 'Jehuda, vidiš li ono? Mora da je to pekara.' Sve o čemu smo mogli da razmišljamo bio je hljeb", ispričao je Vidavski u svom svjedočenju za Jad Vašem. "Proživljavam to ponovo, ne samo svaki dan, nego svakog sata; sve ih vidim pred očima", kazao je Vidavski, misleći na ubijene članove svoje porodice.

Vidavski i njegov najmlađi brat Jehošua poslati su na prinudni rad u radni logor Fridland, gdje su pravili krila za avione. Obojica su preživjela rat. Nakon što ih je oslobodila Crvena armija, braća su se vratila u Lođ, gdje su otkrila da su, uz svog strica, jedini članovi porodice koji su preživjeli rat.

"Moja osveta nacistima je to što su izgubili"

Vidavski je osnovao novu tekstilnu fabriku, oženio se Leom Dobriš i učestvovao u krijumčarenju oružja za Irgun, paravojnu organizaciju koja je djelovala u tadašnjoj Mandatnoj Palestini prije osnivanja Izraela. Godine 1950. preselio se u Izrael, gdje je vodio nekoliko preduzeća.

Godine 1978. odlučio je da se vrati u Poljsku. Bio je šokiran stanjem tamošnjih grobalja dok je pokušavao da pronađe grob svoje bake. Tada je odlučio da pronađe, identifikuje i obnovi hiljade grobova, među kojima i grobove istaknutih rabina.

U intervjuu za portal Ynet 2019. godine Vidavski je rekao: "Moja osveta nacistima je to što su izgubili, a mi imamo Državu Izrael. Slobodni smo i snažni i niko nas više ne može uništiti".

Izraelski predsjednik: Dirnula me njegova životna priča

Izraelski predsjednik Isak Hercog juče se na društvenoj mreži X oprostio od Vidavskog i prisjetio se "privilegije" da ga je ugostio prije tri godine.

"Dirnula me njegova životna priča i odluka da se godinama nakon preseljenja u Izrael vrati u Poljsku kako bi pronašao grob svoje bake. Ta potraga postala je njegova životna misija; decenijama je Jehuda radio na pronalaženju i obnovi jevrejskih grobalja i grobova u Poljskoj i pomogao u identifikaciji više od 3.000 grobova", napisao je Hercog.

"Jehuda je jednom rekao da je njegova osveta nacistima to što su izgubili, te da mi imamo Državu Izrael. Zaista, njegov život je bio veličanstveno svjedočanstvo pobjede života, sjećanja i obnove", dodao je on.

(Index/MONDO)