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Planiran štrajk na više od 200 lokacija: Sindikat izvodi više od 100.000 radnika na ulice

Planiran štrajk na više od 200 lokacija: Sindikat izvodi više od 100.000 radnika na ulice

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Sindikat "IG metal" najavio je planove za demonstracije na više od 200 lokacija širom Njemačke 21. septembra u znak protesta zbog ukidanja radnih mjesta i drugih zahtjeva radnika automobilske industrije.

Planiran štrajk na više od 200 lokacija: Izvor: Shutterstock


Lider sindikata Kristijana Bener rekla je da radnici nose najveći teret krize u tom sektoru.

"Trenutno smo svjedoci napada bez presedana na radnike u automobilskoj industriji", naglasila je Benerova, navodeći da je ključno pitanje 35-časovna sedmica, koja je unutar njemačkog automobilskog sektora kolektivno dobijeni standard.

Benerova je istakla da su radnici već podnijeli određene žrtve vrijedne više milijardi evra, uključujući ustupke oko visina primanja i smanjenja u kolektivnim ugovorima, da bi im bilo rečeno da to nije dovoljno, dok kompanije i dalje plaćaju dividende, a uprava se ne suočava sa posljedicama svojih grešaka.

Kako bi odgovorili na trenutne izazove s kojima se suočava automobilski sektor, proizvođači su iznijeli prijedlog o 40-časovnoj radnoj sedmici, bez povećanja plata, prenosi njemačka DPA.

Predsjednik radničkog savjeta u firmi ZF u Hanoveru Jens Šefer naglasio je da bi to značilo da radnici moraju da rade dodatnih pet časova bez nadoknade.

Cilj "IG metala" je da na ulice izađe više od 100.000 ljudi.

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Tagovi

štrajk Njemačka

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