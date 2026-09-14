Otvoren do 1. oktobra: U toku konkurs za dodjelu srednjoškolskih stipendija

U toku je javni konkurs Grada Banjaluka za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu, koji je otvoren do 1. oktobra 2026. godine.

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Iznos stipendije je 150 KM za učenike koji je stiču po osnovu uspjeha i socijalnog statusa, dok je za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja 200 KM, a stipendije se isplaćuju u 10 mjesečnih rata.

Deficitarna zanimanja za učenike srednjih škola su: Mašinstvo i obrada metala – Bravar-zavarivač; Geodezija i građevinarstvo – Izvršilac radova na saobraćajnicama i Geodezija i građevinarstvo – Armirač-betonirac.

Ovlašteni potpisnik Odjeljenja za društvene djelatnosti Danijela Kajkut istakla je da Grad kontinuirano ulaže u obrazovanje mladih.

-Isplatom svih rata stipendija pokazujemo da je podrška obrazovanju prioritet Grada Banjalukuke. Pozivamo sve srednjoškolce koji ispunjavaju uslove da blagovremeno podnesu prijave na konkurs koji traje do 1. oktobra – naglasila je Kajkut.

(Mondo)