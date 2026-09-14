Sud poništio, Ministarstvo izdalo novu: Evo šta kažu o ekološkoj dozvoli za Bukovu Kosu

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS saopštilo je da je, nakon presude Okružnog suda u Banjaluci kojom je poništena ranija ekološka dozvola za eksploataciju uglja na ležištu Bukova Kosa, 1. septembra 2026. godine izdata nova ekološka dozvola.

Izvor: Centar za životnu sredinu

Iz Ministarstva navode da se, poštujući pravilo da se odluke suda u upravnom sporu ne komentarišu, već sprovode, do sada nisu oglašavali o presudama Okružnog suda. Međutim, kako ističu, zbog, kako su naveli, „tendencioznih natpisa i bombastičnih naslova“, odlučili su da javnosti predstave činjenice.

Kako su istakli, pravno lice „Drvo Export“ d.o.o. Teslić ima ekološku dozvolu za eksploataciju uglja na ležištu Bukova Kosa – prva faza radova, na površini eksploatacionog polja od 9,15 hektara.

U Ministarstvu navode da je nova dozvola izdata uz uvažavanje primjedbi i pravnog shvatanja Okružnog suda iznesenog u presudi.

"U ekološkoj dozvoli, donesenoj po presudi, obrazloženo je da se rekultivacija degradirane rudarske površine sprovodi u skladu sa Projektom rekultivacije, koji je sastavni dio Glavnog rudarskog projekta", navedeno je u saopštenju.

Dodaju da je tokom postupka izdavanja nove dozvole zatražen i zvaničan stav Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske o načinu sprovođenja rekultivacije.

"Ministarstvo energetike i rudarstva izjasnilo se da se rekultivacija upravo sprovodi na način kako je to navedeno u ekološkoj dozvoli i kako se to u praksi i radi kada su u pitanju rudarski projekti", navode iz Ministarstva.

Iz resornog ministarstva ponovili su da ekološku dozvolu izdaju na osnovu dokaza propisanih Zakonom o zaštiti životne sredine i drugih propisa relevantnih za konkretnu oblast.

Za tačnost dostavljenih dokaza, kako ističu, odgovara licencirano pravno lice koje ih je izradilo, dok su za poštovanje i izvršavanje mjera propisanih ekološkom dozvolom nadležni inspekcijski organi.

Podsjećamo, na Gradskom trgu u Prijedoru u subotu, 12. septembra, održan je protest protiv rudnika uglja na Bukovoj Kosi.

Prijedorčani su izašli na ulicu iskazujući nezadovoljstvo sa porukama da se rudnik na Bukovoj Kosi mora zatvoriti jer im posljednje tri godine uništava privatnu imovinu, vodu i vazduh.

Jedan od mještana sa Bukove Kose Miroslav Stakić, napomenuo je tada da je Vlada Republike Srpske ekspresno donijela odluku o davanju nove ekološke dozvole.

"Vidjeli smo juče da je Vlada ekspresno donijela odluku o dodjeli nove ekološke dozvole, međutim zanemarili su činjenicu da je to ekološka dozvola za 9,15 hektara pa se postavlja pitanje gdje je još 30 hektara na kojima izvode radove. Ovim putem pozivam ministra Vipotnika da dođe sa porodicom da udahne taj sumpor i vidi u suštini kako to izgleda budući da tek tako izdaje dozvole. U njegovoj kancelariji ne smrdi taj sumpor", rekao je Stakić.

(Mondo)