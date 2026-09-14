Hapšenje u Banjaluci: Pijani Englezi pravili haos u hotelu, vrijeđali i policajce

Policija u Banjaluci uhapsila je dvojicu državljana Engleske nakon što su pijani narušavali javni red i mir u jednom hotelu, a jedan od njih potom vrijeđao i policijske službenike.

Izvor: Profimedia

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su 12. septembra oko 21.50 časova postupali po prijavi da dva muškarca, gosti hotela, narušavaju javni red i mir.

Dolaskom na lice mjesta zatekli su T.T.N. i C.C.J., obojicu iz Engleske, kako se međusobno svađaju, a prethodno su, prema prijavi, uznemiravali druge goste hotela.

Alkotestiranjem je kod T.T.N. utvrđeno 2,20 g/kg alkohola u organizmu, dok je kod C.C.J. izmjereno 2,03 g/kg.

Tokom postupanja policije, T.T.N. je vrijeđao policijske službenike, zbog čega mu je uručen i prekršajni nalog zbog prekršaja iz člana 8. Zakona o javnom redu i miru.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, kao i Služba za poslove sa strancima – Terenski centar Banjaluka.

Haos i u Laktašima

Istog dana, oko 23.55 časova, policija je u Laktašima uhapsila i T.D. iz Laktaša zbog više prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Kako je saopšteno iz policije, T.D. se tokom postupanja lažno predstavio policijskim službenicima i oglušio o njihova zakonita naređenja. Alkotestiranjem je utvrđeno 0,48 g/kg alkohola u organizmu.

Uhapšen je i F.B. iz Laktaša, koji je, prema navodima policije, vrijeđao policijske službenike, pokazivao im polni organ i oglušio se o njihova zakonita naređenja.

Kod njega je utvrđeno 1,37 g/kg alkohola u organizmu.

(Mondo)