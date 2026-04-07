Vozač u Čelincu imao 3,87 promila alkohola

Policijski službenici u Čelincu uhapsili su Z.M., koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, a alkotestiranjem je utvrđeno prisustvo alkohola od 3,87 g/kg u organizmu.

Istog dana, u Čelincu je uhapšen i M.Ž. iz Srbije, zbog vožnje bez važeće vozačke dozvole, odbijanja testa na droge i posjedovanja zelene biljne materije koja asocira na marihuanu. O događaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda Kotor Varoši.

U Banjaluci, M.T. je lišen slobode zbog odbijanja testiranja na droge tokom kontrole saobraćaja, dok je M.J. iz Banjaluke uhapšen zbog krađe novčanika u prodavnici 3. aprila.

Takođe, u Prnjavoru je D.P. uhapšen nakon saobraćajne nezgode, a testiranjem je utvrđeno 1,60 g/kg alkohola u organizmu.

Policija podsjeća sve učesnike u saobraćaju na obavezu poštovanja zakonskih propisa i savjetuje da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili opojnih droga.