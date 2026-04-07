Donald Tramp Mlađi danas u Banjaluci: Na snazi obustave u saobraćaju

Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsjednika Donalda Trampa, danas dolazi u Banjaluku, a tim povodom do ponoći su na snazi promjene u režimu saobraćaja na području Banjaluke i Laktaša.

Riječ je o poslovnom boravku Trampa Mlađeg tokom kojeg će se, kako se očekuje, sastati sa privrednicima iz Republike Srpske sa kojima bi trebalo da razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja.

Donald Tramp Mlađi je izvršni potpredsjednik Tramp Organizacije i upravlja kompanijom zajedno sa mlađim bratom Erikom.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će Banjaluka danas biti važno mjesto i da je nesumnjivo da postaje značajan centar diplomatskih i poslovnih aktivnosti.

"Činimo napore da u Banjaluci bude što veći broj značajnih posjeta i da ono što naš tim radi na međunarodnom planu bude vidljivo", rekao je Dodik.

Na pojedinim putnim pravcima na području Banjaluke i Laktaša danas će biti zabranjen saobraćaj za sva vozila preko 7,5 tona i prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme radi obezbjeđivanja nesmetanog boravka i kretanja inostrane delegacije koja boravi u posjeti Srpskoj.

Zabrana saobraćaja biće na snazi od 10.00 do ponoći, a odnosiće se na dionice magistralnog puta od Mahovljana do naplatne rampe Aleksandrovac na auto-putu, te Klašnice dva-Banjaluka, zatim na dionicu auto-puta Gradiška-Banjaluka od Aleksandrovca do Jakupovaca, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Takođe, zabrana će biti i na svim ulicama na području Banjaluke i na lokalnom putu Krnete-Bakinci na području Laktaša.

S ciljem sprovođenja mjera posebnog obezbjeđenja na ovim dionicama povremeno će se vršiti potpuna obustava saobraćaja za vrijeme prolaska štićenih ličnosti, navedeno je u saopštenju.

Zabrana se neće se odnositi na teretna vozila javnih i komunalnih službi, kao i vozila koja će biti angažovana na obezbjeđenju.

"Ministarstvo u sjedištu, kao i policijske uprave i policijske stanice za period zabrane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme", dodaje se u saopštenju.

Naredbu o zabrani saobraćaja izdao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.