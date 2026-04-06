Već služio kaznu kao saučesnik u ubistvu: Poznat identitet osumnjičenog za ranjavanje nožem u Banjaluci

Autor D.V. Izvor Srpskainfo
0

Osuđivan kao saučesnik u teškom ubistvu beskućnika u Banjaluci

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Boris Zorić (40) osumnjičeni za pokušaj ubistva u Banjaluci, već je osuđivan kao saučesnik u teškom ubistvu i to beskućnika u Banjaluci, Brune Rolda, piše SrpskaInfo.

Zorić je nakon ponovljenog postupka u novembru 2021. godine osuđen na četiri godine zatvora i psihijatrijsko liječenje.

Strožije kazne spasilo ga je to što je u trenutku ubistva Rolda bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti zbog zavisnosti od alkohola i droga.

Banjalučko tužilaštvo zatražilo je određivanje pritvora Zoriću zbog sumnje da je u banjalučkom naselju Obilićevo pokušao ubiti Ž.P.

Zorić je ranio nožem u grudi.

Pritvor je zatražen zbog opasnosti od ponavljanja djela.

