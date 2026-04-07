MUP RS o dojavama o bombama u Banjaluci: Najčešće stižu mejlom, istrage otežane

Dojave o bombama u Banjaluci sve su češća pojava, a najnovije prijetnje zabilježene su juče u dvije škole. U proteklih godinu dana rasvijetljena su dva slučaja, dok su ostali i dalje u istrazi. Tim povodom obratili smo se MUP-u RS o toku istraga i načinima dojavljivanja.

Učestale dojave o bombama u školama i javnim objektima u Banjaluci, uključujući banjalučku Gimnaziju i Tržni centar Delta, uznemirile su javnost, a najnoviji slučaj zabilježen je juče kada su prijetnje upućene i Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“.

Iz MUP-a poručuju da se svaka prijava shvata krajnje ozbiljno i da policijski službenici postupaju u skladu sa propisanim procedurama.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova postupa po svakoj prijavi profesionalno i u skladu sa Uputstvom o postupanju u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom. To podrazumijeva evakuaciju lica iz objekta i protivdiverzioni pregled navedene lokacije“, naveli su iz MUP-a za MONDO.

Dodaju da su sve dojave u proteklih godinu dana bile lažne, ali da se uprkos tome svaka detaljno provjerava, te se o svim slučajevima obavještava Okružno javno tužilaštvo Banjaluka koje dalje sprovodi istrage.

Kada je riječ o načinu na koji dojave pristižu, iz MUP-a ističu da su najčešće putem e-maila, što značajno otežava rad istražnih organa.

„Dva slučaja su rasvijetljena jer se radilo o telefonskim prijavama, dok su istrage o dojavama putem e-maila u toku i čekaju se informacije od partnerskih policijskih agencija. Dojave putem e-maila su složenije za praćenje, posebno ako su korišteni servisi za anonimnu komunikaciju ili prikrivanje IP adresa“, pojasnili su.

Na pitanje šta je teže ući u trag, jasno ističu da su elektronske dojave znatno kompleksnije za identifikaciju počinilaca u odnosu na telefonske pozive.

Građanima savjetuju oprez i odgovorno ponašanje u ovakvim situacijama.

„U slučaju prijema ili uočavanja sumnjive dojave potrebno je odmah obavijestiti policiju, ne širiti neprovjerene informacije i postupati u skladu sa uputstvima nadležnih. Važno je zadržati smirenost i pridržavati se bezbjednosnih procedura“, naglašavaju iz MUP-a.

Kada je riječ o preventivnim mjerama, iz MUP-a ističu da se kontinuirano radi na jačanju bezbjednosti u školama i javnim objektima. Poseban fokus stavljen je na projekat „Školski policajac“, koji se sprovodi već dvije decenije, a čije su aktivnosti dodatno intenzivirane.

Takođe, u odgovoru dalje navode da MUP učestvuje u programu „Briga o djeci – zajednička odgovornost i obaveza“, kroz multisektorske timove u školama, gdje su policijski službenici stalni članovi.

U okviru dodatnih mjera, izvršen je obilazak svih škola u Republici Srpskoj, izrađene su bezbjednosne procjene, te analizirano stanje tehničke zaštite poput video-nadzora, alarma i kontrolisanog pristupa objektima. Razmatraju se i dodatne mjere poput uvođenja skenera i metal-detektora.

Pored toga, pojačan je nadzor nad držanjem i čuvanjem registrovanog oružja, kao i kontrola rada streljačkih i „airsoft“ klubova, dok se kroz akciju „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ radi i na bezbjednosti najmlađih učesnika u saobraćaju.

Iz MUP-a poručuju da je cilj svih ovih aktivnosti da školska godina protekne bez incidenata i da boravak djece u školama, kao i njihov put do škole, budu maksimalno bezbjedni.