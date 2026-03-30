Lažne dojave o bombama u Banjaluci: Pregledano šest škola i tržni centar, nema opasnosti

Nakon PDZ pregleda u tri osnovne, tri srednje škole i tržnom centru, utvrđeno je da nema eksplozivnih naprava.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka završili su protivdiverzione (PDZ) preglede u sedam objekata na području grada, nakon što su danas primljene dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Pregledom je utvrđeno da su sve dojave bile lažne i da nema bezbjednosnih prijetnji.

Dojave o bombama stigle su putem elektronske pošte na adrese tri osnovne i tri srednje škole, kao i tržnog centra "Delta" u Banjaluci. Odmah po prijavi, policija je evakuisala objekte i pristupila detaljnom pregledu terena.

O svim događajima obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

"Dežurni tužilac je sve navedene događaje kvalifikovao kao krivično djelo 'Lažno prijavljivanje krivičnog djela'", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Policija nastavlja rad na identifikaciji osoba koje su uputile ove prijeteće poruke, dok se u svim ustanovama rad nastavlja nakon potvrde o bezbjednosti objekata.